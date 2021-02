Hannover

Geht es nach dem Schulausschuss, bekommen alle Schülerinnen und Schüler in Hannover künftig sechs kostenlose medizinische Masken gestellt. Einen entsprechenden Antrag der Elternvertreter hat der Ausschuss am Mittwochabend gegen die Stimmen von SPD, FDP und Grünen angenommen. Das letzte Wort in der Frage hat aber der Rat.

„Realpolitik versus Symbolpolitik“

Zuvor war es nach langer Debatte über den Sinn von kostenlosen Masken zu einem Eklat zwischen Arne Borstelmann (CDU) und Andreas Bingemer (FDP) gekommen. Bingemer verlangte, vor der Abstimmung klarzustellen, wie teuer der Kauf der Masken für die Stadt wäre. Laut Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski dürfte bei 48.000 Schülern in der Stadt etwa eine Summe von 230.000 Euro zusammenkommen. Die CDU solle vorschlagen, was man im Gegenzug einsparen wolle, sagte Bingemer: „Die FDP steht für Realpolitik, nicht für Symbolpolitik.“

Für diese Äußerung wurde der Liberale nicht nur von CDU-Politiker Borstelmann, sondern auch von Adam Wolf (Piraten) und den Elternvertretern scharf angegangen. Angesichts der Milliardenhilfen für Unternehmen in der Pandemie seien 230.000 Euro für medizinische Schülermasken „Peanuts“, meinte Stefanie Matz (CDU). Wolf nannte Bingemer einen „Pfennigfuchser“, und Elternvertreter Michael Balke sagte: „Realpolitik ist, wenn Eltern aus Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder die Ausgabe solcher Masken fordern.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sei eine Geste, sagte Elternvertreter Ralf Popp, dass in der Corona-Krise nicht nur Lehrkräfte und Schulbeschäftigte, sondern auch Kinder im Fokus stünden. Der 20-Millionen-Euro-Corona-Sondertopf des Landes für Schutzausrüstung von Schulen beschränkt die Anschaffung von Masken auf Lehrermasken.

Von Saskia Döhner