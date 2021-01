Hannover

Im vergangenen Jahr haben in Niedersachsen wegen der Rückkehr zu G 9 (Abitur nach 13 Jahren) wenig Gymnasiasten ihren Abschluss gemacht. 2021 werden es statt 12.500 wieder rund 30.000 Abiturprüflingen sein, hinzukommen gut 60.000 Neunt- und Zehntklässler an Haupt-, Real-, Ober- und Gesamtschulen. Allein in der Region Hannover dürften rund 10.000 Jugendliche im Frühjahr über ihren Abschlussklausuren sitzen, wenn sie nicht abgesagt werden, wie es einige Bildungsverbände fordern.

Das Problem der Abschlussprüfungen in der Corona-Krise ist also jetzt ein ungleich größeres als 2020, nicht nur weil mehr Schüler betroffen sind, sondern auch, weil die Angst vor Ansteckungen durch die Mutationen des Virus deutlich gestiegen ist.

Warum hält das Land an den Abschlussprüfungen fest, obwohl ein Ende der Corona-Welle nicht abzusehen ist?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) will kein Notabitur. Eine Absage zum jetzigen Zeitpunkt sei ein falsches Signal. Es sei nicht im Sinne der Schülerinnen und Schüler, wenn Abschlüsse zum Beispiel durch Nichtabnahmen einen „Corona-Makel“ haben. Einig sind sich die Bildungsverbände in ihrer Forderung nach bundesweit einheitlichen Lösungen, die Abschlüsse müssten anerkannt werden. Auf die Abiprüfungen könne man verzichten, wenn die 2021 erworbene Hochschulreife bundesweit anerkannt werde, sagt etwa Laura Pooth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Besser als Durchschnittsnoten seien angepasste Prüfungen, sagt Björn Försterling. Philologenverband und Direktorenvereinigung sehen das ähnlich, der Schulleitungsverband und die GEW machen sich dagegen für eine Absage der Prüfungen stark, Ausnahmen nur im Einzelfall und freiwillig seien möglich.

Die Oberstufenschüler lernen in dieser Woche schon wieder in der Schule. Nun ist ein Streit über die Abschlussprüfungen entbrannt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wäre es nicht viel einfacher, wenn jede Schule in diesem Jahr selbst über ihre Abituraufgaben entscheidet?

Nein, sagt René Mounajed vom Schulleitungsverband, zum Vorbereiten eigener Aufgaben brauche man viel mehr Vorlauf. Da hätte man mindestens im November 2020 beginnen müssen. Allerdings hat das Land die Prüfungen bereits angepasst, der Aufgabenpool soll erweitert werden – statt aus zwei Aufgaben können Lehrkräfte jetzt aus drei vorgeschlagenen zwei wählen, auch prüfungsrelevante Inhalte aus dem zweiten Halbjahr des 13. Jahrgangs, das bereits vor Ostern endet, sollen gestrichen werden. Mounajed weist darauf hin, dass nicht die Schüler, sondern die Lehrer über den erweiterten Aufgabenpool entscheiden. So kann es sein, dass an einer Schule zwei Oberstufenkurse unterschiedliche Abiaufgaben haben, je nachdem, was der Lehrer wählt. Das Land erlaubt in bestimmten Fällen, vom Zentralabitur abzuweichen, wenn Prüfungskurse acht Wochen lang im Wechselmodell unterrichtet wurden, sechs Wochen komplett im Homeschooling waren oder andernfalls der Unterricht vier Wochen lang ausgefallen ist.

Was ist mir Arbeiten? Erst wurden angesetzte Nachschreibetermine im Januar verboten, dann kurzfristig wieder erlaubt – was gilt denn jetzt?

Laut neuester Rundverfügung, die am Dienstag an die Schulen ging, können schriftliche Arbeiten in Fächern, die nur dieses Halbjahr – also bis Ende Januar – unterrichtet werden und versetzungsrelevant sind, bis zum 31. Januar geschrieben werden. Für die Abschlussjahrgänge 9 und 10 sind Arbeiten ohnehin zulässig, auch Vorabiklausuren dürfen noch geschrieben werden. Kultusminister Tonne hat generell geraten, Arbeiten möglichst in den Februar zu schieben.

Ende Januar werden immer die Halbjahreszeugnisse vergeben. Quelle: Ina Fassbender/dpa

Ende Januar werden die Halbjahreszeugnisse vergeben. Wie erfahren die Schüler eigentlich im Vorfeld ihre Noten?

Das handhaben die Schulen ganz unterschiedlich. Lehrkräfte können die Noten aus Datenschutzgründen nicht einfach per E-Mail versenden, es sei denn, die Schülerinnen und Schüler fordern sie konkret ein. Sie können ihnen aber auch auf anderem Weg – am Telefon oder per Messenger – mitgeteilt werden. Das Land hatte schon im vergangenen Jahr alle Pädagogen gebeten, bis Ende November Bewertungen abzugeben, die notfalls auch hätten auf dem Zeugnis stehen können.

Wie sollen denn eigentlich Zeugniskonferenzen stattfinden, und wie werden die Zeugnisse überreicht?

Das ist noch in der Diskussion. Schulleiterinnen und Schulleiter planen möglichst kurze Zeugniskonferenzen mit wenig Teilnehmern. Hybride oder rein digitale Konferenzen dürften am Datenschutz scheitern. Eine zentrale Zeugnisausgabe scheint unwahrscheinlich, ebenso der Versand per Post. Vermutlich werden die Schulen – wie bei der Ausgabe der Lernpakete für das Homeschooling – Zeitfenster einrichten, in denen klassen- und jahrgangsweise die Zeugnisse abgeholt werden können.

Wenn schon über die Abschlüsse diskutiert wird, was ist denn mit dem Sitzenbleiben?

Schon im vergangenen Jahr hatten Grüne und die GEW gefordert, das Sitzenbleiben zu streichen, Kultusminister Tonne hatte um milde Noten gebeten. Und tatsächlich hatte es deutlich weniger Wiederholer und Abschulungen gegeben. Auch für dieses Schuljahr fordert der Schulleitungsverband kein Sitzenbleiben. Alle Schüler sollten in den nächsthöheren Jahrgang aufrücken, freiwilliges Wiederholen sei natürlich möglich.

In Bayern werden die Winterferien im Februar gestrichen, um versäumten Lernstoff nachzuholen. Thüringen verlegt seine Ferien in die Zeit des Teil-Lockdowns auf Ende Januar. Was ist mit Niedersachsen ?

Hier ist kein Aussetzen oder Verlegen der Ferien geplant, allerdings handelt es sich auch nur um zwei Tage (1. und 2. Februar), in anderen Ländern um eine Woche Winterferien.

Seit dieser Woche gehen die Abschlussjahrgänge wieder in die Schule, ab nächster Woche kommen die Grundschüler im Wechselmodell zurück. Muss es überhaupt Präsenzunterricht geben in dieser Zeit?

Ab der nächsten Wochen lernen auch die Grundschüler wieder in der Schule wechselweise. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Ja, weil aus Sicht des Landes die Lernlücken für die Schüler, die zu Hause nicht gut arbeiten können, immer größer werden, außerdem könnte den Kindern im Modell B wenigstens ein Mindestmaß an sozialen Kontakten gegeben werden. Viele Grundschulen wechseln tageweise, sodass jedes Kind jeden zweiten Tag in der Schule ist. Allerdings wächst die Kritik am Präsenzunterricht.

So berichtet eine Gymnasiallehrerin, dass sie 20 Abiturienten gleichzeitig ohne Maske unterrichten muss. Die geteilten Lerngruppen seien in benachbarten Klassenräumen untergebracht und müssten von einem Lehrer parallel unterrichtet werden, die Schüler würden sich im engen Treppenhaus und im öffentlichen Nahverkehr begegnen, Infektionen seien sehr wahrscheinlich. Allerdings hatten Elternvertreter appelliert, die Abikurse möglichst parallel zu unterrichten, damit alle die gleichen Voraussetzungen für die Prüfungen hätten. Dass eine Lehrkraft zeitgleich zwei Kurse unterrichtet, war vermutlich nicht gemeint.

Viele Schulleitungen empfehlen dringend, eine Maske zu tragen und sie nur direkt am Platz abzunehmen. Quelle: imago

Müssen die Grundschüler nächste Woche im Unterricht Maske tragen, auch wenn nur halbe Klassen unterrichtet werden?

Wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann, ist im Modell B eigentlich keine Maske nötig. Viele Schulleitungen empfehlen aber dringend, dass die Kinder nur am Platz den Mund-Nasen-Schutz abnehmen und sonst nicht, also auch nicht draußen auf dem Schulhof.

Von Saskia Döhner