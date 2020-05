Hannover

Erst ab dem 22. Juni werden die letzten Kinder werden in Niedersachsen wieder in die Schule gehen – 14 Wochen, nachdem die Schulen Mitte März wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden mussten. Ihre vertrauten Klassenkameraden werden viele Schüler in diesem Schuljahr überhaupt nicht mehr sehen, denn die Klassen müssen aus Infektionsschutzgründen halbiert werden.

Am 18. Mai starten die Dritt-, Neunt- und Zehntklässler ohne Abschlussprüfungen wieder mit dem Unterricht – und wie geht es danach weiter?

Am 25. Mai starten die Elftklässler wieder mit dem Unterricht, nach Pfingsten – also am 3. Juni – die Zweit-, Siebt- und Achtklässler, zwei Wochen später – am 15. Juni – dann schließlich Erst-, Fünft- und Sechstklässler. Die Schulen können zwischen vier Wechselmodellen wählen, wie sie die kleineren Lerngruppen künftig unterrichten wollen. Gewechselt wird tage- oder wochenweise. Beim wöchentlichen Wechsel starten die letzten Schüler also tatsächlich erst am 22. Juni. Die Sommerferien beginnen am 16. Juli, die Zeugniskonferenzen sind in der Regel 14 Tage vorher, also Anfang Juli.

Anzeige

Und was ist mit den Schülern, die nicht in die Schule gehen?

Die lernen derweil zuhause und bearbeiten die digitalen Aufgaben, die die Lehrer stellen. Manche Fächer wie Sport und klassenübergreifende Kurse wie Religion, Werte und Normen und Profilfächer, etwa die dritte Fremdsprache an Gymnasien oder Naturwissenschaften, werden nur noch online abgedeckt. Das heißt, also auch die Schüler, die zur Schule gehen, müssen noch parallel digitale Aufgaben bearbeiten.

Weitere HAZ+ Artikel

Müssen Lehrer jetzt gleichzeitig die Lerngruppe in der Schule und die im Homeschooling betreuen?

Ja, das sei doppelte Arbeit, kritisieren deshalb viele Bildungsverbände. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat Schulleiter gebeten, Aufgaben umzuverteilen. Lehrer, die mit ärztlichem Attest Corona-Risikopatienten sind und nicht in der Schule arbeiten dürfen, könnten zum Beispiel für Kollegen Klassenarbeiten korrigieren oder andere Büroarbeiten übernehmen.

Was ist denn mit den Familien, die keine Tablets oder Laptops haben, an denen Kinder ihre Aufgaben erledigen können?

Das Land schafft für 47 Millionen Euro digitale Endgeräte für arme Familien an, die diese dann ausleihen können. Und eine SIM-Karte gibt es auch, falls die Haushalte kein WLAN haben. Minister Tonne spricht von einer Verpflichtung, Schüler mit digitalen Endgeräten auszustatten. Das Geld stellt der Bund zusätzlich zum sogenannten Digitalpakt zur Verfügung, bundesweit sind es insgesamt 500 Millionen Euro. Die 47 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt stocken den Digitalpakt in Niedersachsens auf. Darin sind bereits mehr als 500 Millionen Euro für die Digitalisierung der Schulen vorgesehen, diese sind aber vorrangig für die technische Infrastruktur (Breitbandausbau, WLAN) an den Schulen gedacht und nicht für Schülertablets.

Wie reagieren denn die Bildungsverbände auf diese 47-Millionen-Euro Finanzspritze?

Volker Müller von den Unternehmverbänden Niedersachsen (UVN) begrüßt den Plan. „Ich habe selbst zwei Kinder in der Schule und intensive Erfahrungen gemacht, wie Unterricht unter Corona-Bedingungen läuft.“ Da tauchten einige Schüler sofort mit edlen Laptops und Tablets auf, während andere keine Chance hätten, überhaupt an Geräte zu kommen und damit zu arbeiten. Allerdings sei es sehr wichtig, „dass auch die Lehrer lernen, mit diesen Geräten umzugehen und sie sinnvoll einzusetzen“. Denn man dürfe das Unterrichten nicht auf den Eltern abladen.

Die Vorsitzende der niedersächsischen Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft ( GEW), Laura Pooth, sagt, dieses Paket sei finanziell nur „der berühmte Tropfen auf den heißen Stein“ und löse die Probleme benachteiligter Familien und Schülerinnen beileibe nicht. „Es ist ohnehin eine Illusion, dass man guten Unterricht leisten kann, wenn die Kinder allein und isoliert am Bildschirm sitzen.“

Und was meint die Opposition?

Die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg sieht das Geld für mehr digitale Geräte als „überfällig“ an. Doch löse das einige Probleme nicht. Insgesamt sei die Frage der Bildungsgerechtigkeit bei dieser Landesregierung unterbewertet. So hätte man sich „um Lernorte für die Kinder kümmern sollen, die zu Hause kein eigenes Zimmer haben“, oder solche, die sich Homeschooling nicht leisten können. „Diese Kinder sind nämlich derzeit nicht im Blick der Landesregierung. Sie drohen die großen Bildungsverlierer zu werden“, sagt Hamburg. Der FDP-Bildungsexperte Björn Försterling begrüßt hingegen die Aktion als „gute Idee“. Die Frage sei nur, wann die Geräte bei den Schülern ankämen. „Ich fürchte, dass sich jetzt eine große Bürokratie in Gang setzt, wenn man das den Schulen vor Ort überlässt. Man hätte auch Vertrauen in die Familien setzen können und ihnen erlauben, bis zu einem bestimmten Betrag die Geräte selber zu kaufen.“ Möglicherweise, so Försterling, gingen die Schüler mir den Geräten dann sogar besser um.

Was halten die Eltern davon, dass manche Kinder jetzt noch wochenlang zu Hause bleiben müssen?

Cindy-Patricia Heine vom Landeselternrat sagt, es gebe in der Elternschaft ein sehr unterschiedliches Meinungsbild – je nachdem, wie groß die Betreuungsnot in den Familien sei. Es gebe aber immer stärker auch den Ruf nach einer Freiwilligkeit beim Unterrichtsbesuch. Wer sich um die Gesundheit seiner Kinder sorge, solle diese zu Hause lassen dürfen. Auch Lehrerverbände wie der Verband der Niedersächsischen Lehrkräfte oder der Verband Bildung und Erziehung hatten sich schon vor Wochen dafür stark gemacht, nur die Abschlussjahrgänge zurück in die Schulen zu holen. Je mehr Menschen an den Schulen seien, desto höher sei das Infektionsrisiko.

Wenn immer mehr Kinder zurück in die Klassen kommen, werden dann nicht auch irgendwann die Räume und auch die Lehrer knapp?

Laura Pooth von der GEW sagt, dass der Gesundheitsschutz über allem stehe. Wenn es keine Lehrer mehr gebe, könnten auch keine Schüler mehr unterrichtet werden. Kultusminister Tonne will den Schulen da mehr Freiheit geben. Die Jahrgänge, die schon länger unterrichtet worden seien, könnten dann im Sinne eines Rotationsprinzips wieder mehr zu Hause lernen, und die jüngeren Schüler könnten verstärkt in die Schule kommen.

Manche Kinder haben seit drei Monaten nur mit ihren Geschwistern gespielt, wenn überhaupt. Brauchen nicht gerade jüngere Kinder endlich wieder ihre Freunde?

Genauso argumentieren viele Entwicklungspsychologen. Eltern könnten keine Spielgefährten ersetzen. Allerdings lassen sich mit den Distanzregeln die alten Spiele auf dem Pausenhof wie etwa Fangen sowieso nicht mehr spielen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Was bedeutet es für Erstklässler , dass sie vor den Sommerferien nur noch kurze Zeit zur Schule gehen?

Der Stadtelternrat sieht das kritisch. „Gerade die jungen Schüler können ihre Arbeit noch nicht selbst organisieren“, sagt Michael Jürgens vom Sprecherteam des Stadtelternrates. Umso mehr müssten die Eltern ihren Kindern helfen, seien aber gleichzeitig meist auch im Beruf gefordert. Die Erstklässler haben sich an die Schule und ihre Anforderungen bisher kaum gewöhnen können. „In vielen betroffenen Familien, die vier weitere Wochen auf den Schulbesuch warten müssen, nimmt der Stress jetzt überhand.“

Lehnt der Stadtelternrat den Stufenplan zur Rückkehr der Schüler an die Schulen ab?

Nein. „Es können nicht alle Schüler zugleich an die Schulen zurückkommen“, betont Michael Jürgens vom Stadtelternrat Hannover. Es sei nachvollziehbar, dass das Kultusministerium den Abschlussklassen Vorrang eingeräumt hat. Die Abwägung sei angesichts des Seuchenschutzes einfach schwierig. Jürgens beobachtet, dass die Schulen Zeit brauchen, die schrittweise Rückkehr der Schüler zu organisieren. „So können die Lehrer und Schulleitungen besser beobachten, wie es funktioniert.“

Wie kommentiert die Landespolitik den am Freitag vorgestellten Stufenplan von Minister Tonne ?

Der SPD-Bildungsexperte Stefan Politze findet es gut, dass sein Parteigenosse „auf Sicht“ fährt. Er handle mit hoher Verantwortung, lasse den Schulen aber auch „genug Beinfreiheit“ für eigene Entscheidungen. Die zweiwöchigen Abstände, in denen neue Jahrgänge dazugeholt werden sollen, ließen genügend Zeit zum Organisieren. „Es ist gut, dass der Minister für die letzten Jahrgänge klare Daten genannt hat“, sagt Mareike Wulf ( CDU), „die Familien haben nun eine Perspektive und können planen“.

Wie kann Unterricht in der Corona-Zeit überhaupt funktionieren?

Es müsse möglichst viel direkte Präsenzansprache der Schüler geben, sagt Horst Audritz vom Philologenverband, aber nicht durch gehäufte Leistungsüberprüfungen für die Notenfindung. Damit meine er nicht nur schriftliche Arbeiten. Wichtig seien mehr Unterrichtsgespräche und normale Unterrichtssituationen, so weit dies möglich sei. Hausaufgaben müssten einen höheren Stellenwert bekommen als früher. Es müsse auch um die Förderung einzelner oder besonderer Gruppen gehen. Minister Tonne hat die Schulleiter aufgefordert, auch die Klassen besonders im Blick zu haben, die nächstes Schuljahr Abschlussprüfungen haben. Cindy-Patricia Heine vom Landeselternrat fordert, dass die Lehrer mehr virtuelle Präsenz zeigen, Kinder zum Videounterricht einladen und für Rückfragen ansprechbar seien. Es gehe nicht, dass Pädagogen tagelang nicht auf Mails antworteten oder den Schülern kein individuelles Feedback zu ihren Aufgaben gäben.

Es gibt massive Kritik an den Abschlussprüfungen der Neunt- und Zehntklässler. Werden die jetzt doch gestrichen?

Nein, aber die verbindliche mündliche Prüfung in einem Prüfungsfach wird durch eine freiwillige mündliche Prüfung ersetzt. So könnten 60 bis 70 Prozent der mündlichen Prüfungen entfallen, meint Tonne. Das entlaste die Lehrer erheblich, ohne den Wert der Abchlussprüfungen zu schmälern, denn diese dürften keinen Corona-Malus bekommen.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner, Michael B. Berger und Bärbel Hilbig