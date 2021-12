Hannover

Fünfeinhalb Monate lang haben die Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen ab Klasse fünf – mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge – in diesem Jahr gar keinen Unterricht in der Schule gehabt, danach oft wochenlang nur in halben Lerngruppen. Seit dem Sommer gibt es zwar wieder Präsenzunterricht mit der ganzen Klasse, aber vom gewohnten Regelbetrieb kann angesichts der strikten Hygienevorgaben keine Rede sein.

Es gab Programme zum Aufholen von Lernrückständen, Teambuildingmaßnahmen für die Klassengemeinschaft, Impfkampagnen an Schulen und auch Störaktionen dagegen. Kinder und Eltern haben engagierte Pädagogen erlebt, die eigene Erklärvideos gedreht und Lernmaterial persönlich ihren Schülern zu Hause vorbeigebracht haben, aber auch solche, die sich weggeduckt und ihre Lerngruppen alleingelassen haben. Doch wie haben eigentlich die Lehrkräfte selbst dieses Schuljahr erlebt? Wir haben nachgefragt.

„Das vorherrschende Gefühl? Müdigkeit“

Jonas Wagner (33) ist Lehrer an der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule am Mühlenberg. Quelle: privat

Jonas Wagner (33) unterrichtet Mathematik und Gesellschaftslehre an der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule am Mühlenberg:

Das vorherrschende Gefühl am Ende dieses Jahres? Einfach nur Müdigkeit. 2021 war mörderanstrengend. Distanzunterricht, Szenario B, Szenario A ,Tests austeilen, kontrollieren, Impfstatus festhalten, die Leistungsüberprüfungen, die Arbeiten, die sich ganz nach hinten aufgestaut haben, weil zunächst gar keine und dann nur zwei pro Woche geschrieben werden durften, dann das Hin und Her mit dem Abmelden vor Weihnachten. Und jetzt geht die Unsicherheit weiter. Werden die Weihnachtsferien verlängert? Oder starten wir am 10. Januar ganz normal wieder mit dem Regelunterricht?

Mein Job ist in der Schule, das war auch an den letzten drei Schultagen vor Weihnachten so. Ich habe unterrichtet, egal, ob zwei oder 15 Schülerinnen und Schüler in der Klasse saßen. Teils war es wie eine gefühlte Notbetreuung. Vielleicht hätte man einfach generell die Ferien drei Tage vorziehen und Notbetreuung für die anbieten sollen, die es brauchen.

Leerer Schulhof: Vor allem das Soziale ist an den Schulen in diesem Jahr zu kurz gekommen. Quelle: Thomas Banneyer/dpa

Wissensvermittlung geht auch online, wenn die Geräte und die Infrastruktur vorhanden sind. Aber das Soziale, das leidet. Ich hatte im Sommer eine siebte Klasse. Das waren eigentlich sehr aufgeweckte Kinder, die viel miteinander zu tun hatten. Aber nach der langen Phase des Homeschoolings saßen die sich schweigend gegenüber und mussten sich erst mal wieder abtasten. Das war irgendwie gespenstisch. Ich habe mit meinem Co-Klassenlehrer ganz viele Sachen unternommen, um die Klasse wieder zusammenzubringen, und das hat geklappt.

Ich bin inzwischen dreifach geimpft und fühle mich deutlich sicherer als noch vor einem Jahr. Aber sicher fühle ich mich nicht. Ich habe einen kleinen Säugling zu Hause. Ich möchte meine Tochter nicht gefährden. Schulen sind weder sicherer noch unsicherer als andere Orte. Durch die regelmäßigen Tests haben wir immerhin ein Sicherheitsnetz, das wir im vergangenen Jahr noch nicht hatten.

„Vorbereiten? Man muss improvisieren, das habe ich im Corona-Jahr gelernt“

Silke Brockmann (50) ist Englischlehrerin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Stöcken:Wenn man eines gelernt hat in den vergangenen anderthalb Jahren, dann, dass man sich auf nichts vorbereiten kann. Es kommt sowieso anders, als man denkt. Man muss improvisieren. Ich spekuliere gar nicht, wie die Schule im Januar wieder starten wird. Ich mache am ersten Schultag einfach das, was dann verlangt wird.

Das Corona-Schuljahr war sehr anstrengend. Das Durcheinander um die letzten drei Schultage vor den Weihnachtsferien hat den Stress noch mal potenziert. Es gab Klassen, da waren keine Kinder da, in anderen fehlte nur einer. Von Montag bis Mittwoch ist die Anwesenheitsquote dann noch immer weiter gebröckelt. Wenn so viele Schülerinnen und Schüler fehlen, kann man ja auch keinen neuen Stoff mehr beginnen, das wäre ja unfair. Es war alles sehr unbefriedigend, gerade für die Kinder. Der Abschied, die Weihnachtsfeier im Klassenverband ist ausgefallen. Überhaupt hat in diesem Jahr alles, was Spaß und Schule eben auch ausmacht, entweder gar nicht oder nur sehr reduziert stattfinden können. Das ist schade.

„Es ist viel on top gekommen“

Nicole Buron (49) ist Lehrerin an der IGS List. Sie unterrichtet Deutsch und Gesellschaftslehre. Quelle: privat

Nicole Buron (49) ist Lehrerin einer sechsten Klasse an der Integrierten Gesamtschule (IGS) List und unterrichtet Deutsch und Gesellschaftslehre:

Es ist so viel on top gekommen in diesem Jahr: Schnelltests verteilen und kontrollieren, zusätzliche Aufsichten, Unterschriften der Eltern überprüfen. Wer ist geimpft? Wer ist getestet? Wer muss nachtesten? Selbst wenn das alles inzwischen Routine geworden ist, sind es zusätzliche Aufgaben, die Zeit rauben und weiteren Stress in die Schule bringen. Wir Lehrkräfte sind auf einmal Kontrolleure, obwohl wir das gar nicht sein wollen.

Die Aufhebung der Präsenzpflicht an den drei letzten Schultagen vor den Ferien war einfach nur schrecklich. Man hatte den Eindruck: Jeder kann machen, was er möchte. Schule ist mit den regelmäßigen Tests ein sicherer Raum, jedenfalls sicherer, als wenn sich eine ganze Klasse vom Unterricht abmeldet und sich stattdessen in der Ernst-August-Galerie trifft.

Meine sechste Klasse ist so um ihren schon geplanten Jahresabschluss gebracht worden. Klassenarbeiten konnten nicht geschrieben werden und sind in den Januar verlegt worden. Dabei ist es doch nicht schön, wenn die Kinder aus den Ferien kommen und es dann heißt: Hefte raus, wir schreiben eine Arbeit. Jetzt wird schon wieder über längere Ferien spekuliert. Warum kann das nicht jede Schule für sich selbst entscheiden, je nachdem, wie die jeweilige Corona-Lage ist? Ich halte es für falsch, Regeln für ganz Niedersachsen zu erlassen.

Sitzen die Masken richtig? Im Corona-Schuljahr mussten die Lehrkräfte nicht nur Unterrichtsstoff vermitteln, sondern auch noch viel mehr kontrollieren. Quelle: Gregor Fischer/dpa

All die schönen Dinge sind in der Corona-Zeit weggefallen. Meine Bläserklasse konnte kein Konzert geben, jegliche Form von öffentlicher Präsentation ist weggefallen. Unsere Schule ist eigentlich ein offenes Haus, auch für Eltern. Das kurze Gespräch auf dem Flur, das war alles nicht erlaubt.

Es war auch gar nicht so leicht, sinnvolle Onlineaufgaben zu stellen, zu denen man auch eine Rückmeldung geben kann. Meine Schüler haben mir erzählt, dass sie auch gar nicht Feedbacks von 15 Lehrkräften lesen wollen. Am besten war es, wenn man die Schüler in Kleingruppen zu Videogesprächen geholt hat.

Ich hoffe sehr, die Schule bleibt auch im neuen Jahr offen. Sie zu schließen wäre von allen Varianten die schlechteste.

