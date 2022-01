Hannover

Am Freitag gibt es Halbjahreszeugnisse. Für rund 5000 Erstklässler in der Stadt, die im vergangenen Sommer ins Schulleben gestartet sind, ist es das erste Mal überhaupt. Sie erhalten allerdings noch keine Leistungsbewertungen in Form von Lernberichten oder Notenzeugnissen, sondern meist freundlich-aufmunternde Briefe ihrer Klassenlehrerin oder ihres Klassenlehrers.

„Schüler der Woche“

Was haben sie in den vergangenen fünf Monaten gelernt? Eine ganze Menge, finden die Kinder der Klasse 1D von der Grundschule Fuhsestraße und hören mit dem Aufzählen gar nicht mehr auf: Lesen, Rechnen, Buchstaben und Zahlen, links und rechts zu unterscheiden, aber auch ganz andere Dinge, wie gesundes Essen zuzubereiten, Nein zu sagen, die eigenen Gefühle auszudrücken und anderen in der Gruppe Komplimente zu machen. „Warme Dusche“ nennt sich das in der Pädagogiksprache.

In Anke Altvaters Klasse gibt es nicht den „Mitarbeiter des Monats“, sondern den „Schüler der Woche“: Eine Woche lang steht da ein Kind im Mittelpunkt, die anderen sollen darauf achten, was es besonders gut kann: Macht es immer zuverlässig seine Hausaufgaben? Kann es gut Bälle fangen oder lustige Witze erzählen?

Lieblingsfächer? Sport, Mathe und alles andere auch

Aihan (8) meint: „Hausaufgaben machen Spaß.“ Eine Meinung, die sicher nicht alle älteren Schülerinnen und Schüler unbedingt teilen. Lesen gefällt dem Erstklässler, aber auch Mathematik, das Schreiben von Zahlen und Buchstaben. Seyma (7) freut sich am meisten, wenn sie etwas, das zu erledigen war, abhaken kann. Dylida (7) mag Sport am liebsten, „und alles andere in der Schule auch“. Raha (6) kann sich nicht recht entscheiden, welches ihr Lieblingsfach ist: „Mathe, Sport, eigentlich alles.“ Ramadan (7) findet die Lesespiele und das Bilderbuchkino gut. Mohamed (7) kann sich noch gut daran erinnern, wie es Geschenke vom Weihnachtsmann gab. David (7) erzählt vom Keksebacken und dem Besuch im Theater in der List.

Präsenzunterricht absichern

Einmal mehr wird angesichts der Schilderungen der Kinder deutlich, wie wichtig Schulen als sozialer Lernort sind. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte jüngst noch einmal betont, dass Präsenzunterricht auch in der Omikron-Welle das vorrangige Ziel bleibe. Mit Masken- und einer ab nächster Woche noch einmal verschärften Testpflicht soll das abgesichert werden. Ab dem neuen Halbjahr müssen sich auch zwingend die vollständig geimpften und genesenen Schüler täglich testen, Ausnahmen gibt es nur für geboosterte. Diese Vorgaben gelten erst mal bis Ende Februar.

Wie kann der Pflichtunterricht abgesichert werden?

Die Testpflicht umfasst ab Februar in Niedersachsen auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Fakt ist aber auch, dass immer mehr Kinder und Jugendliche sich mit Corona anstecken, Lehrkräfte fallen zunehmend aus. Um weiterhin den Pflichtunterricht abzusichern, können Schulen zusätzliche Angebote wie Arbeitsgemeinschaften oder Förderunterricht einschränken, Pädagogen aus dem Ganztagsangebot abziehen oder einige Lerngruppen kurzzeitig ins Homeschooling schicken. Das sind alles Möglichkeiten, die ein zweistufiger Notfallplan des Kultusministeriums vorsieht. Unterrichtsausfall wird es in den kommenden Wochen aber vermutlich dennoch verstärkt geben.

Am verlängerten Wochenende Kurztrip in den Harz?

Schon am vergangenen Wochenende zog es viele Familien nach Braunlage, in den Zeugnisferien dürfte es noch voller werden. Quelle: Matthias Bein/dpa

Vor dem Start ins zweite Schulhalbjahr heißt es für die Familien jetzt aber erst mal: durchatmen und entspannen. Am Montag und Dienstag nächster Woche sind Zeugnisferien. Da dies nicht die Zeit für große Reisen ist, nutzen einige die freien Tage bestimmt für Ausflüge in die nähere Umgebung. Der Harz dürfte auch in diesem Jahr ein beliebtes Ausflugsziel sein, nicht nur für Wintersportler.

Von Saskia Döhner