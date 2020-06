Hannover

Gibt es in Hannover Gymnasien erster und zweiter Klasse? Und schotten sich die besonders gefragten Schulen gegen problematische Schüler ab, indem sie diese bereits bei der Anmeldung an die anderen Gymnasien weiterreichen? So zumindest beschreibt es das Positionspapier eines Lehrers für die Arbeitsgemeinschaft für Bildung der SPD (AfB). Der Mann, selbst im Leitungsteam einer Schule, zeichnet ein düsteres Bild. Er unterscheidet zwischen akademisch geprägten Gymnasien und solchen mit eher migrantischer Schülerschaft, wo sich weniger leistungsstarke und schwierigere Kinder mit Unterstützungsbedarf sammeln.

Unter den Gymnasien vermeintlich zweiter Klasse – genannt werden Helene-Lange-Schule, Humboldtschule (beide in Linden), Lutherschule (Nordstadt), Kurt-Schwitters-Gymnasium ( Misburg) und Herschelschule (Vahrenheide) – löst das Konzeptpapier Empörung aus. „Die Gegenüberstellung der Begriffe bildungsbürgerlich und migrantisch empfinden wir als außerordentlich problematisch. Es unterstellt, dass Migranten keine Leistungsbereitschaft zeigen“, sagt Karl-Heinz Heinemann, Sprecher der hannoverschen Gymnasien. Heinemann leitet selbst die Lutherschule.

„Rassistische Blickweise“

Von einer „rassistischen Blickweise“ auf ganze Stadtteile spricht Nicole Viñals-Stein, Leiterin der Helene-Lange-Schule. „Wir haben viele Schüler mit Migrationshintergrund, aber keine problematische oder schwierige Schülerschaft“, betont die Rektorin. Viele Familien lebten seit Generationen in Hannover, der Stadtteil Linden sei längst akademisch geprägt.

Dass akademische Familien in Stadtteilen wie Linden und der Nordstadt angekommen sind, zweifelt das Papier nicht an. Der Autor geht jedoch davon aus, dass diese Familien ihre Kinder häufiger auf Gymnasien in anderen Vierteln schicken – und auf diese Weise hoffen, eine bessere Lernumgebung für das eigene Kind zu finden.

Nicht alle Traditionsgymnasien gut nachgefragt

Viñals-Stein zweifelt allerdings an der Kompetenz des Verfassers des Konzeptpapiers. Dieser nennt als überbuchte Schulen pauschal alle Lister und Südstädter Gymnasien, außerdem Schillerschule, Goetheschule, Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium sowie Sophienschule. Doch so einfach ist die Welt nicht: Die Lage in einem landläufig als gutbürgerlich bezeichneten Viertel sichert Gymnasien keinesfalls eine stete überhöhte Nachfrage.

Das bestätigt auch Beate Günther, Leiterin der Schillerschule in Kleefeld. „Es stimmen viele Fakten in diesem Papier einfach nicht“, sagt Günther. Kinder aus Einwandererfamilien gebe es längst an den meisten Gymnasien, besonders viele auch an der Goetheschule und Tellkampfschule. Die Schulleiterin bezeichnet das Konzeptpapier als „in höchstem Maße rassistisch“. Günther muss regelmäßig aus den Anmeldungen Kinder auslosen, die dann an andere Gymnasien kommen. „Dabei gehe ich nach dem Zufallsprinzip vor. Das Verfahren ist im Schulgesetz festgelegt und rechtssicher.“ Es treffe auch Kinder mit hervorragendem Zeugnis, die in der Nachbarschaft wohnen.

Das Papier zielt unterm Strich auch weniger auf die Gymnasien als auf die gesamte Schullandschaft. Es beschreibt, wie Eltern inzwischen ihre Kinder vor allem an Gymnasien anmelden – auch in dem Versuch, vermeintlich problematischen Schülern an Gesamtschulen und Oberschulen zu entkommen. Doch etliche Kinder scheitern an den Anforderungen und nehmen ihrerseits den Weg zur IGS oder Realschule. Besonders in schlecht nachgefragten Gesamt- und Oberschulen sammle sich so eine stark hilfsbedürftige Schülerschaft.

Stadtteilschule als Lösung?

Der Autor schlägt deshalb ein Zwei-Säulen-Modell mit Gymnasien und gut ausgestatteten Gesamtschulen als Stadtteilschule mit Schulbezirk vor. Die Stadtteilschule nähme dann alle Kinder aus dem Viertel auf, die nicht aufs Gymnasium gehen. „Es spricht viel dafür. Allerdings kennen wir in unserer kleinen Oberschule alle Schüler. Und manche brauchen diese familiäre Atmosphäre“, sagt Karin Haller, Leiterin der Peter-Ustinov-Schule. Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS Mühlenberg), würde eine bessere Ausstattung und kleinere Klassen an den Gesamtschulen begrüßen – nach einem Schlüssel, der den Unterstützungsbedarf der Schüler widerspiegelt.

Diakonie: Herkunft bestimmt Bildungserfolg nach wie vor

Das Diakonische Werk Hannover geht davon aus, dass die soziale Herkunft den Bildungserfolg immer noch stark bestimmt. Wie Studien zeigten, schaffe aber inzwischen fast jeder Vierte in Deutschland einen höheren Bildungsabschluss als die Eltern. „Dennoch besteht immer noch viel Handlungsbedarf. Wichtig ist, dass der Zugang zu den Gymnasien und anderen Schulformen transparent und gerecht geregelt wird“, fordert Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes.

SPD will neue Gesamtschulen

Ulrike Strauch, neue Vorsitzende der SPD Hannover und selbst früher Lehrerin, fordert, dass rechtssichere Losverfahren entwickelt werden, die von vornherein verhindern, dass Zweifel aufkommen, ob Kinder in Hannover gerecht auf die weiterführenden Schulen verteilt werden. Das Konzept des Lehrers, dass in der Arbeitsgemeinschaft für Bildung der SPD bereits vorgestellt worden sei, zeige eindringlich, dass beim Schulbau in Hannover eine konzertierte Aktion nötig sei, um so schnell wie möglich ausreichende und gut ausgestattete Schulplätze zu schaffen.

„Wir müssen schnellstmöglich Schulplätze schaffen und zugleich Abschulungen vermeiden“, sagt Strauch. „Das wird auch ungleiche Bildungschancen verbessern.“ Die SPD plädiere für den Bau eines Gymnasiums und zweier Gesamtschulen und spreche sich entschieden gegen den Bau einer neuen Oberschule als Sammelbecken für abgeschulte Jugendliche aus, von denen sich viele als Versager fühlten. Bis diese Schulen fertig seien, solle überprüft werden, ob man Altbauten wie die Albrecht-Dürer-Schule oder das Schulzentrum Ahlem nutzen könne, das derzeit leer stehe.

Attraktivität einer Schule hängt von vielen Faktoren ab

Stefanie Matz, schulpolitische Sprecherin der CDU, dagegen kritisiert, dass der Autor des Konzepts überhaupt ein Ranking vornimmt – und konkrete Schulen benennt. Die Frage, ob eine Schule attraktiv sei oder nicht, sei nie in Stein gemeißelt. Deshalb sei es höchst kritisch, so ein Ranking aufzustellen. Um die Schullandschaft Hannovers zu verbessern, müsse man gute, attraktive Angebote auch für weniger leistungsstarke Schüler machen. Eine nagelneue Realschule mit einem attraktiven Angebot beispielsweise würde Schüler in jedem Fall in ihrem Stadtteil halten, sagt sie.

Von Bärbel Hilbig und Jutta Rinas