Hannover

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Badenstedt ist die erste Schule, die aus dem Sonderprogramm von Stadt und Land für Brennpunktschulen gefördert wird. Der Schulausschuss der Stadt hat am Mittwoch dem Antrag auf bessere Netzausstattung, der Installation von digitalen Tafeln und der Anschaffung eines Klassensatzes von Tablets und zwei Laptopwagen mit großer Mehrheit zugestimmt. Dies soll insgesamt rund 70.200 Euro kosten. Zudem soll im ersten Stock eine Ruhezone errichtet werden, dafür sind 27.000 Euro veranschlagt. Wann dies umgesetzt wird, ist noch unklar. Die Bauarbeiten können laut Angaben der Stadt wahrscheinlich nur in der unterrichtsfreien Zeit, zum Beispiel in den Sommerferien, stattfinden.

Der CDU ist der Zeitplan viel zu unkonkret. „Die Schule braucht jetzt sofort Hilfe und nicht irgendwann“, sagte Bildungsexpertin Stefanie Matz. Ihr Fraktionskollege Arne Borstelmann findet, dass die digitale Grundausstattung aller Schulen sowieso Aufgabe der Stadt ist und nicht über Sonderprogramme finanziert werden sollte.

Geprüft werden soll noch, ob der digitale Ausbau der IGS Badenstedt nicht auch über den Digitalpakt des Bundes finanziert werden kann. Insgesamt sollen bis 2024 nach dem Plan der Verwaltung 35 Schulen in den Medienentwicklungsplan der Stadt aufgenommen werden, an dem Pilotprojekt zum digitalen Lernen hatten sechs Schulen teilgenommen.

Hilfe für Schulen in Problemvierteln

Stadt und Land wollen mit der Initiative „Schule plus“ dagegen Standorte in sozialen Brennpunkten besonders fördern. In diesem Jahr sollen die Grundschulen Hägewiesen, Mühlenberg, Wendlandstraße und Tegelweg sowie die Peter-Ustinov-Oberschule, die Johannes-Kepler-Realschule und die Gesamtschulen Badenstedt und Vahrenheide/Sahlkamp mit insgesamt 750.000 Euro gefördert werden, das Land finanziert zudem zusätzliche Lehrer- und Sozialarbeiterstellen. Die genaue Verteilung der Mittel steht noch nicht fest. Über fast zwei Jahre haben sogenannte Schulentwicklungsteams, an denen auch Psychologen und Berater der Landesschulbehörde beteiligt waren, überlegt, wie den Schulen geholfen werden kann.

An der IGS Badenstedt ist eine pädagogische Neuausrichtung geplant, in den 5. Jahrgang soll neu das Fach „Verantwortung“ aufgenommen werden, in dem die Kinder den bewussten Umgang mit Mensch und Natur lernen. Später könnten auch weitere Fächer wie das Projekt Herausforderung hinzukommen, möglicherweise werden auch Lernbüros und Werkstätten in den Stundenplan integriert.

IGS ohne Oberstufe ist wenig attraktiv für Eltern

Schulleiter Thomas Bürkner sprach in der Ausschusssitzung „von vielen verlorenen Seelen“, die an der Schule landeten. An der IGS sind überproportional viele Schüler mit Förderbedarf und Migranten, aber auch Schulformwechsler. Anfangs hätte die Schule noch 120 Anmeldungen für den 5. Jahrgang gehabt, darunter acht Schüler mit Förderbedarf, sagte Bürkner, damals hätte aber auch noch die Aussicht auf eine Oberstufe bestanden. Zuletzt habe es nur noch 36 Anmeldungen von Fünftklässlern gegeben, fast die Hälfte seien Förderschüler gewesen. Gesamtschulen mit Oberstufen hätten deutlich besseren Zulauf und seien beliebter bei Eltern.

Jüngst hatten die Gesamtschulen Bothfeld und Südstadt Oberstufen bekommen. „Sollten wir irgendwann wieder eine Oberstufe in Hannover einrichten, dann werden wir uns dafür starkmachen, dass das an der IGS Badenstedt passiert“, versprach Afra Gamoori ( SPD). Zunächst ist das aber nicht vorgesehen.

Von Saskia Döhner