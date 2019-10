Bothfeld

93 Container müssen an der IGS Bothfeld aufgestellt werden. Diese Modulanlage ist nötig, nachdem Ende August 2018 beschlossen wurde, dass die Schule eine Oberstufe – Klasse elf bis 13 – beherbergen soll. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 2 Millionen Euro. In diesem Sommer startete die Oberstufe der IGS mit der Einführungsstufe, auf lange Sicht werden allerdings die vorhandenen Räumlichkeiten der Schule zu klein. Derzeit bietet die Schule Platz für 720 Schüler im Sekundarbereich I.

Julia Büchle, Leiterin des Fachbereichs Technisches Gebäudemanagement, hat die Pläne für die Containeranlage jetzt im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide vorgestellt. „Es handelt sich um eine Interimsmodulanlage, die den Bedarf ab Sommer 2020 abdecken soll“, erklärte Büchle. Nebenbei laufen die Planungen zur Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes der IGS.

Anlage soll zum neuen Schuljahr fertig sein

Insgesamt rund 1,6 Millionen Euro werden für Aufbau, Ausstattung und später den Abbau der Module ausgegeben. Hinzu kommen jährlich 279.000 Euro Miete und Versicherung sowie 38.000 Euro laufende Einrichtungskosten, heißt es in der Drucksache. Die Kosten sind durch den aktuellen Haushalt gedeckt. Zusätzlich fallen für spätere Haushalte noch 130.000 Euro an sogenannten investiven Einrichtungskosten an. Die Anlage soll zum Schuljahresbeginn 2020/2021 in Betrieb genommen werden.

Baustellenzufahrt über Bothfelder Kirchweg

Insgesamt zwölf Unterrichtsräume, eine Lehrerstation, WC-Anlagen, einen Hausanschluss- beziehungsweise Technikraum sowie Flure mit Windfang beinhaltet die Anlage, die auf der Rasenfläche südöstlich der Sporthalle errichtet werden soll. „Die Klassenräume sind jeweils 70 Quadratmeter groß“, berichtete Büchle. Die Lehrerstation solle 55 Quadratmeter umfassen. Zudem sei die Anlage eingeschossig und barrierefrei ausgestaltet.

Der Pausenhof werde „in einem sich zum bestehenden Schulgebäude hin öffnenden Innenhof“ errichtet. Die Baustellenzufahrt erfolgt über ein angrenzendes Grundstück am Bothfelder Kirchweg östlich des Schulgebäudes. „So soll eine komplette Trennung des Schulablaufes und des Baus sichergestellt werden“, betonte Büchle.

Bezirksrat begrüßt Vorhaben

Büchles Vorstellung der Modulanlagen fand beim Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide großen Anklang. „Wir begrüßen es als SPD außerordentlich, dass es jetzt endlich mit den baulichen Maßnahmen losgeht“, erklärte Fraktionsvorsitzende Claudia Heinrich ( SPD). Die CDU-Fraktion stimmte dem zu, stellte aber noch Nachfragen. „Falls die Kapazitäten der Modulanlage im Nachhinein nicht ausreichen sollten, kann man diese noch erweitern?“, wollte Eike Bredow wissen. „Es ist nicht vorgeplant, dass die Anlage ergänzbar wäre“, antwortete Büchle.

Einstimmig wurde der Antrag angenommen, auch der Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten, der Schul- und Bildungsausschuss und der Verwaltungsausschuss stimmten geschlossen zu.

Auch IGS-Schulleiter Rainer Kamphues war in die Sitzung des Bezirksrates gekommen. „Ich begrüße es außerordentlich, dass ich über alles informiert wurde und gerade nichts Neues gehört habe“, lobte er. Allerdings betonte er noch mal die Fertigstellung der Anlage bis Sommer 2020. „Wir bekommen das ein Jahr so hin, nur dann ist Schluss.“

Mehr zum Thema:

Bothfeld: Endlich eine eigene Oberstufe im Stadtteil

Bekommt Bothfeld-Vahrenheide zwei neue Sporthallen?

Lehrerin der IGS Bothfeld reist mit Forschungsschiff in die Arktis

IGS Bothfeld gewinnt InnoKre Preis 2019

Von Laura Ebeling