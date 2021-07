Hannover

Welche Schule ist beliebt – und welche nicht? Die Anmeldungen für die fünften Klassen in den weiterführenden Schulen in Hannover sind gelaufen, aber die Stadt Hannover will die Anmeldezahlen nicht nennen. Das führt zu scharfer Kritik bei Eltern und Politikern. Auch unter HAZ-Leserinnen und -Lesern sorgt das Thema für kontroverse Diskussionen:

Leserin Stefanie Jendrich: System muss geändert werden

Meines Erachtens ist es gar nicht erforderlich, dass die Stadt Angaben zu den Schulanmeldungen veröffentlicht. Besser wäre es, auszuwerten, aus welchen Stadtteilen die Anmeldungen kommen. Nach meinem Gefühl werden insbesondere in den Stadtteilen Bothfeld, Misburg und Groß-Buchholz immer mehr Neubaugebiete ausgewiesen, ohne dass die entsprechende Infrastruktur nachgehalten wird: Die Grundschulen platzen aus allen Nähten – überall stehen Container – trotz Homeofficepflicht kommt man an den einschlägigen Verkehrsknotenpunkten nicht mehr durch und nun das Desaster der weiterführenden Schulen.

Auch meine Tochter hat als eine der Klassenbesten keinen einzigen ihrer Schulwünsche erfüllt bekommen und muss nun von Alt-Bothfeld neun Kilometer quer durch die Stadt bis nach Hannover-Linden pendeln. Sie ist eines von 100 (!) abgelehnten Kindern an der Leibnizschule. Es interessiert keinen, wie es einem noch neunjährigen Kind geht, wenn es nicht nur völlig aus seiner gewohnten Umgebung gerissen, sondern auch von seiner besten Freundin getrennt wird. Wir haben uns nun nach einer zweiwöchigen emotionalen Achterbahnfahrt mit vielen Bemühungen – auch eine Ausnahmegenehmigung für Altwarmbüchen zu erhalten – dazu entschieden, die Helene-Lange-Schule, eine wirklich tolle Schule, für uns anzunehmen.

Trotzdem ist es zwingend erforderlich, etwas an dem System zu ändern und entweder regionale Grenzen für die Anmeldungen anzusetzen oder die Schulempfehlungen wieder einzuführen. Stefanie Jendrich, Hannover

Leser Olaf Beyme: Qualitätsdiskussion nicht fürchten

Man glaubt es nicht, wenn man es nicht mit eigenen Augen sehen würde. „Rathaus und Direktoren fürchten eine Qualitätsdiskussion“? Den Satz muss man wirklich noch einmal lesen. Eine Diskussion über die Qualität unserer Schulen und die Bildung für unsere Kinder wird nicht gewünscht? Da wundert einen nichts mehr. Gute Nacht, Bildungsrepublik Deutschland. Olaf Beyme, Hannover

Leserin Sylvia Pape: Alles andere als kinderfreundlich

Meine Enkelin wohnt in Bothfeld. Die Wunschschule war die Leibniz Schule, wo auch ihre Eltern ihr Abitur gemacht haben. Meine Tochter und ihr Ehemann haben noch weitere Schulen in der näheren Umgebung genannt. Meine Enkelin hat einen Zeugnisdurchschnitt von 1,5. Die Eltern sind beide Lehrer. Meine Enkelin bekam eine Absage, ihr wurde ein Platz in der Helene-Lange-Schule angeboten. Sie ist ein sehr zartes Mädchen, nun soll ihr zugemutet werden, einen Schulweg von fast 45 Minuten zu haben, in einen Stadtteil, der ihr fremd ist. Von wohnortnah kann da keine Rede sein. Ich finde das ein Ding der Unmöglichkeit.

Noch dreister finde ich es von der Stadt Hannover, dass die Eltern Einspruch erheben können. Würde dieser zurückgewiesen, könnten sich die Kosten zwischen 25 und 2500 Euro bewegen. Kindgerecht und kinderfreundlich ist das jedenfalls nicht. Sylvia Pape, Hannover

Leserin Monika Feder: Keine Rücksicht auf soziale Aspekte

Als Großeltern erleben wir seit Mitte Juni den problematischen Schulwechsel unserer Enkelin auf eine weiterführende Schule. Obwohl sie eine sehr gute Schülerin ist (auf ihrem Zeugnis standen neben einer Zwei nur Einsen), wurde sie weder an ihrer Wunschschule noch an ihren Alternativvorschlägen genommen. Uns als Großeltern berühren insbesondere die sozialen und emotionalen Probleme, die diese Ablehnungen für unsere Enkelin bedeuten. Ihr gesamtes soziales Leben spielt sich im Umfeld ihrer Wunschschule ab: Die meisten ihrer Freundinnen der Handballmannschaft sowie ihre besten Schulfreundinnen haben einen Platz an dieser Schule bekommen. Unsere Enkelin muss nun als Einzige ihrer Klasse und ihrer Handballmannschaft auf eine andere Schule. Diese Schule kann sie nicht wie geplant mit dem Fahrrad erreichen. Stattdessen muss sie als zehnjähriges Mädchen alleine einen deutlich längeren Schulweg durch ihr unbekannte Stadtteile bewältigen – und das mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was zu Corona-Zeiten eine schlechte Alternative ist.

Wir verurteilen dieses undurchsichtige Verteilungsverfahren, das keine Rücksicht auf soziale und logistische Aspekte nimmt, und wünschen uns eine schnelle Änderung, damit wenigstens unsere folgenden Enkelkinder davon profitieren können. Monika Feder, Burgdorf

Leser Stefan Oyen: Kirchturmpolitik auf Kosten aller

Folgendes lässt sich den Daten sehr wohl entnehmen: Erstens haben wir mittlerweile auch in Hannover über 50 Prozent Gymnasialanmeldungen. Gleichwohl wird darauf bestanden, dass ein gleichwertiger gymnasialer Bildungsstandard für alle hannöverschen Gymnasien gehalten wird. Andererseits wird aber von Philologenseite immer wieder erklärt, dass zu viele Eltern, deren Kind dort nicht hingehört, das Gymnasium wählen.

Da wir in einer partizipativen Gesellschaft leben, in der die verpflichtende Schulformzuweisung aus guten Gründen nicht mehr statthaft ist, gibt es hierfür nur zwei Lösungsansätze: Entweder wird die 5. und 6. Jahrgangsstufe des Gymnasiums wieder zur Orientierungsstufe – und es wird nach vergleichbaren, rechtlich haltbaren Maßstäben ausgesiebt. Oder das Gymnasium wird zur neuen Gesamtschule, in der bis zum Ende der Sekundarstufe I kein Kind mehr sitzenbleibt oder abgeschult wird.

Zweitens rekrutiert sich die stetig wachsende Zahl der Fünftklässler am Gymnasium aus jener Gruppe, die in früheren Zeiten einmal als realschultypisch definiert wurde. Da im Stadtgebiet aber eine ganze Reihe von IGSen, zumeist mit eigener Oberstufe, stark überbucht sind, wird offensichtlich: An den längst nicht gefüllten fünften Realschulklassen gibt es immer weniger typische Realschüler. Die angekündigte neue Realschule wird deshalb tatsächlich für die von den Gymnasien in 5 und 6 erfolgenden Abschulungen gebaut. Die Eltern der Abgeschulten wollen aber den Weg für ihr Kind offenhalten und wünschen überwiegend einen Platz an einer der überbuchten IGSen mit Oberstufe.

Diese absurde Kinderlandverschickung und Kirchturmpolitik auf Kosten aller Schüler und Eltern muss nun ein Ende finden in einer vernünftig aufgebauten Zweigliedrigkeit aus anspruchsvollen Gymnasien einerseits und grundständig von 5 bis 13 aufgebauten IGSen mit einem alternativen Lernansatz andererseits. Stefan Oyen, Hannover

