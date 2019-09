Herrenhausen

Bis sie ihre Schule wieder besuchen können, müssen Schüler der Goetheschule länger warten als geplant. Bereits am Ende der Sommerferien sollten die Umbauarbeiten des Herrenhäuser Gymnasiums beendet sein. Nun musste die Fertigstellung des Schulgebäudes am Franziusweg erneut verschoben werden – erst Ende Januar 2020 sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein. Die aufwendigeren Bauarbeiten schlagen sich auch in den Kosten nieder: Statt der eingeplanten 34 Millionen umfasst das Bauprojekt nun rund 39,5 Millionen Euro.

Bausubstanz ist schlechter als erwartet

Seit Sommer 2017 werden die Jahrgänge acht bis zwölf der Goetheschule im Gymnasium Limmer unterrichtet. In der Außenstelle am Herrenhäuser Markt lernen dagegen die Jahrgänge fünf bis sieben. Dass die Schüler noch länger auf den Umzug in ihre alten Klassenräume warten müssen, liegt laut Aussage der Stadt an der Bausubstanz, die schlechter als erwartet ist.

Auf dem Plan stehen daher noch Restarbeiten an der Gebäudehülle und der letzte Abschnitt der Ausbauarbeiten. „Da für den Umzug der Schule mindestens 14 Tage erforderlich sind und ein Umzug nur in den Ferien möglich ist, wurde dieser gemeinsam mit Schulverwaltung und Schulleitung für die Osterferien festgelegt“, heißt es in einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Gruppierung Aktive für ein soziales Hannover im Stadtbezirksrat Herrenhausen-Stöcken.

Die Goetheschule ist eines von insgesamt 16 Gymnasien, das als Reaktion auf die Einführung der 13 Schuljahre von der Stadt Hannover umgebaut wird. Am Ende der Bauarbeiten soll genug Platz für die zukünftig neun Jahrgänge sein.

Von Nina Hoffmann