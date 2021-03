Hannover

Andreas Kathmann, Leiter der Grundschule Tiefenriede in der Südstadt, hat schon Elternbriefe und andere Informationen zu den anstehenden freiwilligen Selbsttests verschickt. Er hat den Schülern ausgedruckte Einwilligungserklärungen mitgegeben und über die Schulcloud einen Link zum Video versandt, in dem für Kinder anschaulich erläutert wird, wie das mit dem Test funktioniert.

Er hat die Lehrkräfte und andere Schulbeschäftigte informiert, wann und wo sie in der Schule ihre Selbsttests machen könnten, und entsprechende Pläne aufgestellt. Er hat an die Familien und an die Schulbeschäftigten appelliert, möglichst mitzumachen, auch wenn die Tests freiwillig sind. „Schließlich geht es um den Schutz aller in der Schule“, sagt Kathmann. An der Südstädter Grundschule könnten pro Tag rund 60 Beschäftigte getestet werden – vom Hausmeister über die Sekretärin, die Lehrkräfte bis hin zu den Ganztagsmitarbeitern, schätzt Kathmann, morgens vor Schulbeginn vielleicht sieben bis acht. Einmal pro Woche sollen Kinder und Schulmitarbeiter sich testen lassen können.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schüler da, aber noch keine Tests

Nur Testkits hat der Rektor bislang noch nicht bekommen. Es sei schade, dass vorrangig die weiterführenden Schulen beliefert werden sollen, sagt er. Denn gerade in den Grundschulen seien ja zurzeit die Schülerinnen und Schüler wechselweise im Präsenzunterricht. An weiterführenden Schulen in der Region Hannover würden nur die Abschlussjahrgänge in Präsenz lernen, während die meisten anderen im Homeschooling sind.

Weiterführende Schulen vorrangig beliefert

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hatte die vorrangige Belieferung der weiterführenden Schulen jedoch damit begründet, dass bei den älteren Schülern die Infektionsgefahr höher sei. Und eigentlich sollten auch diese Schüler, die sich seit Mitte Dezember im Distanzlernen befinden, spätestens nächste Woche in halbierten Lerngruppen wieder in die Schulen zurückkehren. Das gilt nur nicht für die Kreise, in denen der Inzidenzwert über 100 liegt. Das waren zuletzt neben der Region Hannover die Kreise Peine, Salzgitter, Leer, Cloppenburg, Vechta, Wesermarsch und die Stadt Osnabrück. Der Kreis Celle liegt jetzt wieder bei einem Inzidenzwert über 100 und hat sich noch nicht entschlossen, ob die Jahrgänge fünf bis sieben und zwölf nach nur drei Tagen Präsenzunterricht wieder nach Hause geschickt werden sollen. Landesweit werden bis Freitag 450.000 Kits ausgeliefert, in der nächsten Woche dann noch einmal 1,2 Millionen.

Tests da, aber keine Schüler

Während in anderen Bundesländern wie hier in Berlin die Selbsttests bereits an Schüler ausgegeben werden, hat in Niedersachsen erst die Auslieferung begonnen. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Während der Schulleiter der Grundschule Tiefenriede zuversichtlich ist, dass die Testkits am Freitag oder spätestens Anfang nächster Woche kommen, damit dann der Test vor den Tests beginnen kann, sind in der Wilhelm-Raabe-Schule am Donnerstag schon 250 Packungen angekommen. Gymnasiumsleiter Martin Thunich weiß allerdings noch nicht so recht, was er damit machen soll. Denn noch fehlen die Schüler. Immerhin kann er sein Personal schon mal informieren und mit Selbsttests versorgen. Diese seien sicher ein Baustein auf dem Weg zu weiteren Schulöffnungen, sagt der Direktor, aber einer, der noch nachjustiert werden müsste: „So mancher Baustein muss noch etwas bearbeitet werden, bevor er eingefügt werden kann.“

Komplizierte Handlungsanweisung

Mit Nachjustierung spielt er auf den umfangreichen Leitfaden zur Ausgabe der Corona-Selbsttests an. Die Schulleitungen müssen präzise nachhalten, wer welchen Test bekommen hat, Einwilligungserklärungen einholen, die Mitarbeiter unterweisen, die Auswertung und Ergebnisse dokumentieren und die Entsorgung sicherstellen, gegebenenfalls in einem Mülleimer mit Deckel, damit kein Schüler die benutzten Tests entnimmt. Eine Mammutaufgabe, sagt der Philologenverband, die man einmal mehr den Schulen per Knopfdruck aufdrücke.

Grundschüler sollen den Test zu Hause machen, die älteren Schüler und die Lehrkräfte in der Schule. Quelle: Zacharie Scheurer/dpa

Während die Grundschüler den Test zu Hause vor dem Schulbesuch machen sollen, wird er ab Klasse fünf und für das Schulpersonal in der Schule organisiert. Der Philologenverband fordert professionell ausgebildete Testteams. „Die Lehrkräfte sind nicht geschult für Reihentestungen der Schüler“, sagt der Vorsitzende Horst Audritz, „zumal bei Schulgrößen von 500, 1000 und mehr Schülern.“ Ohne Schutzkleidung erhöhe sich die Gesundheitsgefahr, wenn Lehrer mit Speichel und Nasensekret arbeiteten. Die Vorstellung, dass Lehrer die Tests nur anleiteten, sei gerade bei jüngeren Kindern unrealistisch. Die Selbsttests müssten zu Hause von den Eltern gemacht werden, fordert Audritz.

Impfungen wichtiger als Schnelltests

Sollte ein Kind in der Schule positiv getestet werden, werde es abgesondert, aber keinesfalls alleingelassen, betonen Schulleiter, sondern betreut, bis es die Eltern abholten. Es sei gut, dass die Selbsttests an die Schulen gekommen seien, sagen die Rektoren. Aber wichtiger für weitere Schulöffnungen seien zweifellos die Impfungen, denn die Tests seien freiwillig, und wenn nur die Hälfte mitmache, sei auch nicht viel gewonnen. Geimpft werden können aber nur Erwachsene, für Kinder sind keine Impfstoffe zugelassen. Für die Schülerinnen und Schüler also bleibt das Infektionsrisiko.

Von Saskia Döhner