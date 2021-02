Hannover

Region Hannover und Landshauptstadt haben entschieden, den Präsenzunterricht am Donnerstag wieder aufzunehmen. „Da sich die Verkehrsverhältnisse auf den Straßen weitgehend normalisiert haben, kann im Umland der Region Hannover der Präsenzunterricht am Donnerstag, 11. Februar 2021, wieder stattfinden“, teilt die Verwaltung mit. Auch die Stadt sieht keine Hinderungsgründe – auch nicht im Ausfall aller Stadtbahnlinien (siehe unten).

Die Regelung betrifft aktuell alle Grundschul- sowie die Abschlussklassen, die im Wechselmodell in halben Klassen unterrichtet werden. Ebenso gilt das für die Notbetreuung. Die Region Hannover weist allerdings für ihren Zuständigkeitsbereich darauf hin, dass Eltern, die eine unzumutbare Gefährdung auf dem Weg zur Schule befürchten, ihre Kinder für einen Tag zu Hause behalten können.

In Hannover hatte die Üstra hat bereits mitgeteilt, dass wegen der Frostschäden an Betonplatten im Gleisbett sämtliche Stadtbahnen auch am Donnerstag in den Depots bleiben. Schüler, die gewöhnlich mit der Bahn zur Schule kommen, müssen sich also eine andere Lösung überlegen.

