Hannover

Seit dieser Woche lernen die Kinder in Niedersachsen wieder in voller Klassenstärke zusammen. Die Region Hannover hat bislang 22 Corona-Fälle an 18 Schulen verzeichnet, meistens seien Grundschulen betroffen, vereinzelt auch Gesamtschulen und Gymnasien, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Infiziert haben sich nur Schüler, Lehrkräfte oder andere Schulmitarbeiter sind nicht darunter. Dass die neuen Infektionen tatsächlich an der Ausweitung des Präsenzunterrichts liegen, sei aufgrund der längeren Inkubationszeit und der zeitlichen Verschiebung bei den Testungen eher auszuschließen, sagt Borschel. Wahrscheinlich hätten sich die Kinder schon vorher angesteckt.

Lesen Sie mehr: So starten die Schulen in Hannover wieder in den Regelbetrieb

Quaratäne für die ganze Klasse ...

In Quarantäne müssen derzeit insgesamt 167 sogenannte Erstkontaktpersonen. Laut Borschel gilt grundsätzlich: Tritt in Grundschulen in Szenario A ein Indexfall auf, werden alle Schülerinnen und Schüler des Klassenverbandes oder der Kohorte als enge Kontaktpersonen eingestuft und in häusliche Isolation geschickt. Das gilt auch für Lehrkräfte, die noch keinen vollständigen Impfschutz haben. Pro Schule gebe es aber jeweils nur einen oder zwei Corona-Fälle, nicht mehrere.

... oder nur für direkte Sitznachbarn

Im Sekundarbereich werden nach Angaben des Regionssprechers Schülerinnen und Schüler im „Nahfeld“ (Sitznachbarn mit Abstand kleiner als 1,5 Meter) als enge Kontaktpersonen eingestuft. Sofern sie eine Maske getragen hätten, gelte der Rest des Klassenverbands nicht als Kontaktperson. Sei keine Maske getragen worden, werde die Situation neu bewertet und die Isolation möglicherweise auf weitere Mitglieder des Klassenverbundes ausgeweitet. Voraussetzung sei immer ein etabliertes Lüftungskonzept.

Von Saskia Döhner