Hannover

Hannovers Schulen können sich nun ungebremst auf den Unterrichtsstart am kommenden Montag vorbereiten. Die Kultusministerkonferenz hat am Mittwoch bekräftigt, die Schulen trotz der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron zu öffnen und offen zu halten. Allerdings wurden für den Infektionsschutz die Regeln verschärft.

Tests für alle Schüler und Beschäftigte

Zur Erhöhung der Sicherheit spricht die Ministerrunde sich dafür aus, dass sich auch geimpfte und genesene Schüler und Beschäftigte vor dem Unterricht selbst testen.

Wenn Montag Niedersachsens Schulen wieder starten, müssen auch jüngere Schüler medizinische Masken tragen. Quelle: Matthias Balk/dpa

Bei Hannovers Schulleitungen stößt das auf Zustimmung. „Das erscheint folgerichtig, denn auch Geimpfte können Überträger sein“, sagt Stephanie Schluck, Leiterin der Grundschule Stammestraße. Die Lehrkräfte hatten allen ungeimpften Schülern vor den Ferien Selbsttests mitgegeben, denn in der ersten Schulwoche sollen sie sich täglich zu Hause testen. „Wir hoffen, dass sie Montag mit negativem Ergebnis kommen und die Tests nicht schon über die Feiertage verwendet haben“, sagt Schluck.

Medizinische Masken statt Stoffmasken

Auch Kinder unter 14 Jahren müssen ab Montag medizinische Masken statt Stoffmasken in der Schule tragen. Das sieht die Grundschulleiterin unproblematisch. Viele Grundschüler hatten bereits OP-Masken, weil ihre Eltern besorgt sind. Schluck wäre aber froh über einen Vorrat an Masken in die Schule, damit Lehrer sie an vergessliche Kinder ausgeben können.

Die Leonore-Goldschmidt-Schule (IGS Mühlenberg) baut Montag wieder ein Testzentrum für vergessliche Schüler auf. „Die meisten bringen aber ihre Tests mit und zeigen sie den Lehrern“, berichtet Schulleiter Michael Bax. Auch er ist froh, dass der Schulbetrieb wieder vor Ort startet.

Lerndefizite durch Homeschooling

„Das ist absolut wichtig. Die Abwesenheit der Schüler hat sich psychosozial negativ ausgewirkt. Sie brauchen die Begegnung mit ihren Freunden“, betont Bax. Auch die Lerndefizite, die durch die Homeschooling-Phasen entstanden, sind längst nicht behoben. Besonders bei den Fünft- und Sechstklässlern seien die Wissenslücken erheblich. „Das betrifft nicht jeden Schüler, aber oft gerade die, die bereits vorher wenig Unterstützung bekamen“, berichtet der IGS-Leiter.

Dennoch schwingt bei den Schulleitern eine gewisse Unsicherheit angesichts der schwer abzuschätzenden Infektionsdynamik mit. „Man muss das sicher von Woche zu Woche bewerten“, meint Bax.

Von Bärbel Hilbig