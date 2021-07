Hannover

Hurra, die Sommerferien sind da: Nicht nur die Viertklässler aus der Grundschule Stammestraße in Ricklingen, sondern alle rund 800.000 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen freuen sich auf sechs Wochen Pause. Heute geht ein Corona-Schuljahr zu Ende, das geprägt war von monatelangen Schulschließungen für die Älteren und Wechselunterricht für Jüngere. Ausflüge, Abschluss- und Klassenfahrten, Projektwochen, Berufsorientierungsmessen, Praktika, Theateraufführungen, Konzerte – alles, was Spaß macht und auch zum Schulleben gehört, ist ausgefallen oder nur sehr reduziert angeboten worden. Immerhin gab es Entlassungsfeiern für die Schulabgänger.

Noten ähneln dem Halbjahreszeugnis

Die Zeugnisse, die am Mittwoch verteilt werden, dürften aber überwiegend positiv ausfallen. Ähnlich wie das Abitur, bei dem in diesem Jahr Bestnoten erzielt wurden. Die Pädagogen waren gehalten, möglichst milde zu bewerten. Viele Schuljahresendnoten werden ähnlich sein wie das Halbjahreszeugnis Ende Januar. Denn wegen der unterschiedlichen Lernbedingungen beim Homeschooling fallen die Leistungen aus dem Distanzlernen weniger ins Gewicht als die vom Unterricht in der Schule, obwohl drei Viertel der Schüler fast fünf Monate zu Hause lernen mussten. Neben den Grundschülern hatten nur die Abschlussjahrgänge zwischen Januar und Ende Mai Unterricht in der Schule.

Wer dennoch Sorgen, Fragen oder Ängste rund um das Zeugnis hat, kann am Mittwoch zwischen 8 und 17 Uhr unter der Telefonnummer (05 41) 77 04 64 48 oder unter der E-Mailzeugnishotline@rlsb-lg.niedersachsen.de bei Schulpsychologen des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Osnabrück Rat suchen.

Ein anstrengendes Schuljahr geht zu Ende: Viertklässler der Grundschule Stammestraße freuen sich schon auf die Sommerferien. Quelle: Katrin Kutter

Lernlücken zu groß? Freiwilliges Wiederholen möglich

Wer meint, allzu große Lernlücken zu haben, kann freiwillig das Schuljahr wiederholen. Wie Schulleiter und Schulleiterinnen in Hannover sagen, wird von dieser Möglichkeit aber nur selten Gebrauch gemacht. Normalerweise müssen Schüler, die ein Schuljahr zweimal hintereinander nicht schaffen, die Schule verlassen und auf die nächst niedrigere Schulform wechseln, also etwa vom Gymnasium auf die Realschule. Eine Ehrenrunde im Corona-Schuljahr zählt aber nicht.

Aussichten auf den Herbst durchwachsen

Jugendliche und Eltern, aber auch Lehrkräfte gehen vermutlich mit gemischten Gefühlen in die Sommerferien. Denn die Aussicht auf noch ansteckendere Corona-Mutationen, viel Reiseverkehr und Schulgebäude, die nicht pandemiesicherer sind als im vergangenen Jahr, dürfte keinen leichten Herbst versprechen. Jetzt heißt es aber erst mal, durchatmen, ausspannen und vor allem weg vom Bildschirm. Denn von Videokonferenzen dürften viele Familien, nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern im Homeoffice erst mal die Nase voll haben.

Von Saskia Döhner