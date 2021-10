Hannover

Eltern von Inklusionskindern an der Otfried-Preußler-Schule monieren, dass das Land ihnen keine kostenlosen Corona-Lollitests zur Verfügung stellt, obwohl die herkömmlichen Spuck- oder Nasentests bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Beeinträchtigung oder schwerem Autismus nicht anwendbar seien. Denn wegen ihres Handicaps könnten viele nicht bewusst in einen kleinen Behälter spucken oder wehrten sich mit Händen und Füßen gegen Nasentests, heißt es. Lediglich Lollitests, die wenige Sekunden unter der Zunge lägen, würden funktionieren, sagt Katrin Wernke. Ihre Tochter Marta geht in die erste Klasse und hat das Rett-Syndrom, ein Gendefekt mit geistiger und körperlicher Behinderung.

Schule zahlt 800 Euro allein für Lollitests aus eigenem Budget

Obwohl die Südstädter Grundschule, die im vergangenen Jahr unter anderem für ihre Inklusionsarbeit den Deutschen Schulpreis bekommen hat, der Verein Mittendrin und betroffene Familien mehrmals beim Land nachgefragt hätten, ob sie kostenlose Lollitests bekämen, sei dies immer abgelehnt worden, sagt Wernke. Es habe geheißen, dies sei nicht vorgesehen, die Schulen müssten die Tests, die sie den behinderten Kindern zur Verfügung stellen wollten, aus ihrem normalen Budget finanzieren.

„Dies erscheint wenig inklusiv gedacht“, sagt die Mutter. Allein an der Otfried-Preußler-Schule fielen dafür bis Jahresende 800 Euro für die Tests an. Viele Familien kauften die Tests selbst, aber das könnten sie sich auf Dauer nicht leisten. Schulleiterin Alexandra Vanin sagt, die Schule müsse die Lollitests gebündelt beschaffen und aus dem normalen Schulbudget finanzieren. Eine andere Finanzierung sei von Land und Stadt abgelehnt worden.

Land erstattet alternative Tests nur bei Attest

Ein Kultusministeriumssprecher stellt klar: „Das Land erstattet nur die Kosten für alternative Tests, wenn ein ärztliches Attest vorliegt, dass ein Schüler oder eine Schülerin die vorhandenen Tests wie zum Beispiel Nasenabstrichtests aus gesundheitlichen Gründen nicht verwenden kann. Das gilt für alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von der Schulform.“ Förderschulen würden dabei nicht anders behandelt als Regelschulen. Es werde an die Schulen auch immer nur ein Produkt geliefert und nicht unterschiedliche Testsorten. Meist seien dies Nasentests gewesen und nur zeitweise Spucktests. Ohnehin laufe die Zertifizierung für die Lollitests bald aus und werde vermutlich nicht verlängert, dann gebe es diese gar nicht mehr auf dem Markt. Wie allerdings dann Inklusionskinder mit geistigen Beeinträchtigungen und schwerem Autismus getestet werden sollen, ist fraglich.

Von Saskia Döhner