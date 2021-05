Hannover

Die von Kultusminister Grant Hendrik Tonne geplante Ausweitung des Präsenzunterrichts ab nächster Woche stößt bei Schulen in Hannover auf breite Zustimmung. Ab dem 10. Mai sollen auch die höheren Jahrgänge nach monatelangem Homeschooling wieder in halbierten Lerngruppen auch in der Schule unterrichtet werden. „Das ist gut“, sagt René Weiske vom Sprecherteam des Stadtelternrates. Die Kinder würden sich nach so langer Zeit wieder richtig auf die Schule freuen, sagt er. Gut sei auch die Testpflicht, die seit Ende der Osterferien gelte.

Tatsächlich lernen seit Mitte Dezember 75 Prozent der Schülerinnen und Schüler ausschließlich zu Hause, bearbeiten Onlineaufgaben oder und haben Videounterricht. Nur die Grundschüler, geistig behinderte Kinder an Förderschulen und Abschlussjahrgänge werden seit Januar im Modell B unterrichtet.

„Deutliche Entlastung für Schülerinnen und Schüler“

Ole Moszczynski vom Landesschülerrat, selbst Abiturient aus Hannover, sagt: „Wir unterstützen die Pläne des Kultusministeriums. Nach fast fünf Monaten im Distanzlernen bedeutet dies eine deutliche Entlastung für einen Großteil der Schülerinnen und Schüler. Jetzt kann endlich wieder an zumindest jedem zweiten Tag miteinander gelernt werden. Die Testpflicht ist ein wichtiger, weiterer Sicherheitsfaktor.“ Und er fügt hinzu: „Als Schüler des Abiturjahrgangs konnte ich schon das ganze Jahr zumindest im Wechselmodell zur Schule gehen und kann aus eigener Erfahrung bestätigen, wie wertvoll dies ist. Es freut mich, dass dies nun auch allen anderen ermöglicht wird.

Alle freuen sich – Schüler, Eltern, Schulleiter

Eltern und Schüler freuten sich, sagt Martin Thunich von der Wilhelm-Raabe-Schule. Und er freue sich auch auf die Schülerinnen und Schüler. „Wir sind überrascht, dass es nun doch so schnell gehen soll,“ sagt Silke Dorn von der Gerhart-Hauptmann-Realschule, Schließlich sei die offizielle Mail zum Thema noch nicht bei den Schulen eingetroffen. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr darauf, dass die Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule kommen.“

Anders als in Nordrhein-Westfalen testen sich Schüler in Niedersachsen vor Schulbeginn zuhause und nicht im Klassenraum. Sie sollen unbedingt getestet und pünktlich in die Schule kommen, sagen Schulleiter. Quelle: Marius Becker/dpa

Schüler sollen getestet und pünktlich zum Unterricht kommen

Wie die Durchführung für große Gruppen klappen werde, bleibe abzuwarten, Auf jeden Fall sei der Aufwand groß und umso schwerer umzusetzen, je mehr auf individuelle Bedürfnisse eingegangen werden müsse. Wichtig sei es, dass sich die Schüler zu Hause testeten und pünktlich zum Unterricht kämen. Den Schulbeschäftigten fordere die Situation viel ab und noch seien nicht alle Mitarbeiter vollständig geimpft. Es bleibe abzuwarten, wie mit den eigenen Sorgen umgegangen wird. Auch bei einigen Eltern, die noch nicht geimpft sind, gibt es Sorgen, dass sie über die Kinder angesteckt werden könnten.

Julia Grunewald von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Südstadt meint: Man sei gut vorbereitet, die Schüler hätten schon Testkits erhalten. Die Klassenlehrerteams würden die Kinder in Empfang nehmen und viel Zeit und Raum schaffen, „damit unsere Schüler*innen die Erfahrungen der letzten Monate gut in ihre Schulkarriere integrieren können und wir positiv in die nächsten Wochen starten können“.

Ansteckungsrisiko für Neunt- und Zehntklässler steigt

Für die Klassen 9 und 10 beginnen Mitte Mai die Abschlussprüfungen, mit mehr Schülern im Gebäude steigt für sie das Ansteckungsrisiko. Quelle: Tim Schaarschmidt

Christian Reichenstorfer von der Südstadtschule findet die Ausweitung des Präsenzunterrichts gut, hätte sich aber mehr Zeit für die Umsetzung gewünscht. Gerade jetzt, wo die Abschlussprüfungen für die Neunt- und Zehntklässler anstünden und die Schulwochen durch Himmelfahrt und Pfingsten verkürzt seien. Hätte man bis Ende Mai gewartet, bis die Prüfungen abgeschlossen sind, wäre das Ansteckungsrisiko für die Abschlussjahrgänge minimiert worden.

„Schüler nicht mit einer Menge Arbeiten empfangen“

Michael Schneemann von der Geotheschule betont: „Wenn die Krise eines sichtbar gemacht hat, dann den Wert des gemeinsamen Lernens. Die Rückkehr aus fünf Monaten Isolation braucht Zeit. Den Wunsch unserer Schülerinnen und Schüler, jetzt nicht stattdessen mit einer Menge an schriftlichen Arbeiten empfangen zu werden, kann ich gut nachvollziehen.“ Das Bedürfnis nach Begegnung sei groß, gleichzeitig müsse man das Ansteckungsrisiko reduzieren.

