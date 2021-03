Hannover

Bis Ende 2022 soll jede Schule in Hannover einen WLAN-Basisanschluss bekommen. Das sieht der umfangreiche Beschluss des Schulausschusses der Stadt zur Umsetzung des Digitalpakts von Ende 2020 vor. Dies sei schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, sagt Marc Peters, Geschäftsführer der Computerfirma Comnet, die vor zwei Jahren von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) für besonders verlässliche Ausbildung ausgezeichnet worden ist. „Wir müssen PS auf die Straße kriegen“, sagt Peters.

Es geht vor allem um Anschluss

Das Wichtigste für die Schulen sei sogenannte Konnektivität, also Anschluss, meint der IT-Spezialist, der mit seiner Firma etwa Schulen in der Region wie die Kooperative Gesamtschule (KGS) Hemmingen digital ausgebaut hat. Da die Ausschreibung für den Großauftrag bislang aber noch nicht veröffentlicht sei, könne es eng werden mit dem zeitnahen WLAN-Anschluss für alle knapp 100 Schulen in der Stadt. Zwölf Pilotschulen seien bereits gut ausgebaut, da sie zu den Vorreitern des städtischen Modellprojekts zum digitalen Lernen gehören. Den Rest in nur 15 Monaten anzuschließen, hält Peters für „sportlich“.

Stadt widerspricht der Kritik entschieden

Die Stadt widerspricht den Vorwürfen entschieden: „Wir sind absolut im Zeitplan. Die Bedarfe für die Ausschreibung wurden durch den Fachbereich Schule ermittelt. Die notwendigen Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet und in das Abstimmungsverfahren gegeben“, sagt eine Stadtsprecherin. „Eine Veröffentlichung wird bis zum Mai erfolgen, sodass wir im Herbst 2021 mit der Umsetzung beginnen können. Wir gehen also davon aus, dass wir das Ziel einhalten können.“ Die Ausschreibung erfolge gemeinsam mit der Region. Man müsse dabei das Programm des Wirtschaftsministeriums zum Ausbau des Glasfasernetzes mit dem Digitalpakt übereinbringen, der über das Kultusministerium verwaltet werde.

Es gebe Kreise, die nicht mehr als zwei Schulen pro Jahr digital ausstatten könnten, berichtet Peters weiter, weil die erforderlichen Verfahren so umfangreich seien. Wenn es nur acht Schulen dort gebe, sei man aber immerhin in vier Jahren damit fertig. Bei 100 Schulen wie in Hannover sei die Herausforderung für einen Schulträger natürlich ungleich größer. „Wir machen WLAN am Strand und in Fußballstadien, aber WLAN etwa in denkmalgeschützten Schulen, das ist schon kompliziert.“

Mit IT-Technik kennt sich Marc Peters aus. In denkmalgeschützte Schulen WLAN zu bringen, sei aber eine spezielle Herausforderung, sagt er. Quelle: Katrin Kutter

„Alle wollen jetzt WLAN in den Schulen“

Peters, selbst Vater von drei schulpflichtigen Kindern, wirbt insgesamt für einen pragmatischen Ansatz. Im vergangenen August habe er der Stadt angeboten, bis zum Sommer oder Herbst 2021 in allen Schulen WLAN zu verlegen, sagt er. In einer großen Schule mit 1000 Schülern seien beim Vollausbau rund 70 sogenannte Access Points – also Schnittstellen für kabellose Kommunikation nötig, in einer reduzierten Variante einer pro Klassenraum. Man habe ihm damals gesagt, dass die Ausschreibung bald veröffentlicht werde, das sei aber nicht geschehen. Das sei bedauerlich, findet der IT-Experte, denn die ersten drei Monate in diesem Jahr, als die Schulen weitgehend geschlossen waren, hätten für Bauarbeiten genutzt werden können.

Je später die Ausschreibung veröffentlicht werde, desto schwieriger könne es auch werden, entsprechende Firmen zu finden. „Ich sehe Kapazitätsprobleme. Überall wird jetzt ausgeschrieben – Lüneburg, Buxtehude, alle wollen jetzt WLAN in den Schulen, nicht nur in der Stadt Hannover, in der Region oder in Niedersachsen, sondern überall in ganz Deutschland.“ Die Befürchtung, dass man für den Großauftrag kein Unternehmen finden könne, hat die Stadt Hannover jedoch nicht.

Der Bildungsausschuss der Stadt Hannover beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 24. März, einmal mehr mit dem Digitalausbau in den Schulen. Peters wünscht sich nach eigenem Bekunden unterm Strich, dass mehr Schwung in die Debatte kommt.

Gerade für jüngere Schüler ist es nicht licht, den Überblick zum behalten im Homeschooling. Quelle: Ulrich Perrey/dpa (Symbolbild)

„Zu wenig Schulungen für Lehrkräfte“

Mit der WLAN-Infrastruktur habe man allerdings habe noch keine digitalen Tafeln, keine Endgeräte und keine Lernplattform, betont Peters – und es gebe auch nicht automatisch im Umgang mit Onlineunterricht geschulte Pädagogen. Peters empfiehlt in diesem Zusammenhang kleine, anschauliche virtuelle Lehrgänge, etwa zum Unterschied zwischen JPEG- und PDF-Dateien. Hilfreich seien auch klare Vorgaben der Schulleitungen für den Distanzunterricht, sagt Peters. Manche Lehrkräfte versendeten Onlineaufgaben über das Aufgabenmodul, andere per E-Mail, die einen wollten, dass die Schüler ihre Aufgaben im Aufgabenmodul hochladen, andere hätten lieber eine Mail zurück, und wieder andere wollten gar keine Schülerantworten. Mal würden Konferenzen für Videostunden im Terminkalender eingetragen, mal nicht. Gerade für Mittelstufenschüler sei es schwierig, den Überblick zu behalten. Und für Lehrkräfte sei es auch nicht zumutbar, über Monate Unterricht von zu Hause mit privaten Endgeräten zu machen.

Von Saskia Döhner