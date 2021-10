Hannover

Anders als erhofft rüstet die Stadt in den Herbstferien noch keine Schulklassen mit mobilen Luftfiltern aus. „Wir können noch nicht sagen, wann die Luftfilter kommen, weil die Ausschreibungen noch laufen“, sagt eine Stadtsprecherin. Die Verwaltung wollte eigentlich ab den Herbstferien 200 Klassenräume zum verbesserten Infektionsschutz mit den Filtern ausstatten. Das lässt sich nun nicht mehr halten.

40 mobile Luftfilter werden in einem sogenannten vorgezogenen nationalen Verfahren beschafft, 160 weitere Geräte sind EU-weit ausgeschrieben. Sie sind vorgesehen für Klassenräume in Grundschulen und für die Jahrgänge fünf und sechs sowie für Fachunterrichtsräume. Auch mit diesen 200 Geräten lässt sich aber nur ein Bruchteil aller rund 2.800 Unterrichtsräume an städtischen Schulen ausrüsten.

Stadt folgt Empfehlung des Bundesumweltamtes

Gedacht sind die mobilen Raumluftfilter für Räume, die nur eingeschränkt über die Fenster belüftet werden können. Die Stadt folgt damit einer Empfehlung des Bundesumweltamtes. In Hannover geht es dabei konkret vor allem um Klassenräume, die im ersten Stock oder höher liegen und in denen das vollständige Öffnen von sehr großen Fensterflügeln zu einer Störung des Unterrichts führt.

Die Stadt plant ausdrücklich keine weitere Anschaffung von mobilen Raumluftfiltern. Die geplante Anzahl sei ausreichend, heißt es. „Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Raumluftfilter das regelmäßige Lüften nicht ersetzen können“, sagt die Sprecherin.

CO2-Ampeln sollen bis zum Jahresende kommen

An der Integrierten Gesamtschule Lehrte hat Hausmeister Jörg Schulz im Sommer einen Luftfilter der Firma Miele in einen Klassenraum geschoben. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Damit das Lüften künftig besser klappt, sollen die Schulen CO2-Ampeln erhalten. Die Geräte zeigen an, wann der Sauerstoffgehalt zu stark sinkt und die Fenster geöffnet werden sollten. In der Regel sollte spätestens dann auch gelüftet werden, um Infektionen über die Atemwege vorzubeugen.

Vorgesehen sind die CO2-Ampeln für alle Unterrichtsräume – also für Klassenzimmer und Fachräume – sowie für Aulen und Mensen. Die Stadtverwaltung beschafft die Geräte zentral für die Jahrgänge eins bis sechs. Für die Unterrichtsräume ab Jahrgang sieben können die Schulleitungen selbst Geräte beschaffen. Hiervon haben bereits einige Schulen Gebrauch gemacht. Sie haben bisher 550 CO2-Ampeln angeschafft.

Das Vergabeverfahren für die zentral bestellten CO2-Ampeln steht kurz vor dem Abschluss. Die Lieferung der Geräte erfolgt bis spätestens zum Jahresende 2021, allerdings vorbehaltlich der Lieferbarkeit.

Für Infektionsschutzampeln fehlt Schulen oft WLAN

Geplant ist außerdem der Kauf von Infektionsschutzampeln, die noch genauer anzeigen, wann gelüftet werden muss. Welche Schulen diese Geräte bekommen, steht noch nicht fest. Die Stadtverwaltung ist noch in Abstimmung mit den betreffenden Schulen und den technischen Dienstleistern. Denn Voraussetzung zur Installation der Infektionsschutzampeln ist unter anderem eine WLAN-Anbindung – und die haben etliche Schulen noch nicht.

Von Bärbel Hilbig