Das Gesundheitsamt der Region Hannover kommt derzeit kaum hinterher, bei Corona-Fällen an Schulen offizielle Quarantäne-Anordnungen auszusprechen. Dadurch hakt auch der Übergang der betroffenen Schulen ins sogenannte Wechselmodell: Bei mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche (7-Tages-Inzidenz) müssen die Schulen in Niedersachsen nach Auftreten eines Corona-Falls die Klassen in zwei Lerngruppen aufteilen und diese dann mindestens zwei Wochen lang im Wechsel zu Hause und in der Schule unterrichten.

Wie Schulleiter aus der Region Hannover argumentieren, benötigen sie für die Umsetzung des Wechselmodells eine offizielle Quarantäne-Anordnung durch das Gesundheitsamt. Doch mehrere Schulen erhielten von der Behörde keine Antwort, nachdem sie einen Corona-Fall gemeldet haben. „Wir haben erst niemanden erreicht und dann irgendwann die Auskunft bekommen, dass noch 34 andere Schulen vor uns eine Entscheidung brauchen“, sagt beispielsweise Jobst Heizmann, Schulleiter des Hölty-Gymnasiums in Wunstorf. Auch andere Rektoren berichten davon, dass sie händeringend auf eine Anordnung der Behörde warten.

Wie Christina Kreutz, Sprecherin der Region, sagte, käme das Gesundheitsamt angesichts der rasant gestiegenen Fälle tatsächlich kaum mit den Quarantäne-Anordnungen hinterher. So könne es vorkommen, dass Schulleiter eher von der Infektion eines Schülers oder einer Lehrkraft wüssten als das Gesundheitsamt, weil Ärzte es ihren Patienten mitteilten, aber der entsprechende Laborbericht dem Gesundheitsamt noch nicht vorliegt. Erst wenn der da ist, darf das Gesundheitsamt Kontakt mit der infizierten Person aufnehmen, um herauszufinden, welche anderen Menschen als Erstkontaktpersonen gelten und in Quarantäne müssen.

Zwar hätte die Nachverfolgung von Corona-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Pflegeheimen und Schulen klar Vorrang, aber wenn es nur an einer Stelle in der Kette hake, käme es zu Verzögerung, sagte Kreutz. Das Kultusministerium stellte allerdings noch einmal klar, dass keine Schule ohne eine Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamtes in das Modell B wechseln dürfe.

Mindestens 26 Schulen in der Region mit Corona-Fällen

Wie das Kultusministerium in Hannover mitteilt, gab es bis Montagmittag an mindestens 26 Schulen in der Region Hannover Corona-Fälle. Landesweit waren 154 Schulen betroffen – das sind so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie im Frühjahr. Fünf Schulen sind in Niedersachsen demnach zurzeit wegen Corona-Fällen ganz geschlossen, an 137 Schulen ist der Präsenzunterricht eingeschränkt, und zwölf Schulen befinden sich im sogenannten Wechselmodell, bei denen die Klassen in zwei Lerngruppen aufgeteilt und dann im Wechsel zu Hause und in der Schule unterrichtet werden.

Wie viele von den zwölf Schulen mit bestätigten Infektionsfällen in der Stadt Hannover von Dienstag an ihre Klassen aufteilen und im Wechsel unterrichten, war am Montagnachmittag noch unklar. Im Umland greift das Wechselmodell an folgenden Schulen: am Gymnasium Mellendorf und an der benachbarten IGS Wedemark, an der Grundschule Sehnde, an der KGS Pattensen, an der Grundschule Lehrte Süd, an der IGS Lehrte, an der Albert-Einstein-Schule und der Erich-Kästner-Oberschule in Laatzen sowie an der Grundschule Ingeln-Oesselse. Die IGS Wunstorf beginnt am Mittwoch mit dem Wechselmodell. Ob noch weitere Schulen betroffen sind, war bis Montagabend nicht zu klären. Das Kultusministerium in Hannover führt zwar eine Statistik, die durch die Dynamik der Entwicklung aber schnell überholt ist.

Wechselmodell endet nach 14 Tagen

Das Wechselmodell endet nach 14 Tagen automatisch, wenn in der Zwischenzeit keine weiteren Infektionsfälle an der Schule bekannt geworden sind. Dann werden die Klassen wieder komplett in der Schule unterrichtet. Wenn nur einzelne Schüler oder Lehrkräfte betroffen sind, die sich beispielsweise in den Herbstferien angesteckt haben und seitdem gar nicht in der Schule waren, können die Schulen weiterhin ganze Klassen unterrichten.

Während des Wechselmodells gibt es an den Schulen in der Regel auch kein Ganztagsangebot und kein Mittagessen. Allerdings gilt dann auch keine Maskenpflicht im Unterricht mehr, weil in den halben Lerngruppen das Abstandsgebot ja wieder eingehalten werden kann.

Grundsätzlich gilt in Regionen mit einem Inzidenzwert von mehr als 50 an allen weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht auch im Unterricht, egal, ob an der Schule Corona-Fälle vorliegen oder nicht. Liegt an einer Schule ein Infektionsfall vor, gilt ohnehin eine Maskenpflicht für 14 Tage für alle Schüler und Lehrer. An Grundschulen gibt es grundsätzlich keine Maskenpflicht im Unterricht.

Tonne : Unterricht in vollen Klassen so lange wie möglich

In einem Brief, den Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Wochenende an alle Eltern von Schulkindern geschickt hat, heißt es, dass das „von einigen herbeigewünschte Szenario B große Einschränkungen für Bildung und Betreuung“ mit sich bringe. Auch ein noch so guter Distanzunterricht ersetze nun einmal nicht die direkte Kommunikation der Schüler untereinander sowie mit den Lehrern. Gerade für jüngere Kinder und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf sei die die direkte Kommunikation unerlässlich für den Lernerfolg. Deshalb sei es wichtig, so lange wie möglich den Präsenzunterricht im vollen Klassenverband aufrechtzuerhalten.

Der Landeselternrat unterstützt unterdessen eine bundesweite Petition zur Verkleinerung der Lerngruppen, für eine Entzerrung des öffentlichen Nahverkehrs im Schülertransport und für die Anschaffung unter anderem von Luftfilteranlagen für Klassenräume.

