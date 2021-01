Hannover

Aus Infektionsschutzgründen lernen drei Viertel der Schüler in Hannover zurzeit zu Hause. An allen weiterführenden Schulen in Niedersachsen gilt mindestens bis Mitte Februar noch das Szenario C, nur die Abschlussjahrgänge und die Grundschüler lernen im Modell B. Würden jetzt alle Schüler in die Schulen zurückkehren, könnten sie nahezu alle Klassen- und Unterrichtsräume dafür nutzen.

Zwei Räume sind nicht zu nutzen

Wie Schulamtsleiter Stefan Rauhaus am Mittwoch im Schulausschuss der Stadt erklärte, ist in fast allen Räumen der 99 städtischen Schulen inzwischen das Stoßlüften möglich. Nur ein Musikraum könne derzeit nicht genutzt werden, aber das sei laut Schulleitung nicht so schlimm. Und ein anderer Raum in der Außenstelle der Sophienschule an der Lüerstraße sei auch nicht zu nutzen, da das Gebäude aber in den Osterferien abgerissen werde, falle auch dies nicht weiter ins Gewicht.

Anzeige

Laut Rauhaus hatte es zuletzt in zehn Räume gegeben, die wegen mangelnder Lüftungsmöglichkeiten nicht genutzt werden konnten. Zu den ursprünglich acht Räumen, von denen er Ende November berichtet hatte, seien im Januar noch zwei dazugekommen, die Schulen nachträglich gemeldet hätten. Diese Fälle konnten inzwischen geklärt werden, entweder durch den Ausbau von Drehsperren und kleinere Umbaumaßnahmen. Teils ließen sich die Fenster auch nicht öffnen, weil die Schule über eine Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr verfügt, das habe man aber nach einem Besuch durch Mitarbeiter des Gebäudemanagements vor Ort klären können.

Ausschussvorsitzender Adam Wolf (Piraten) kritisierte, dass das Problem der nicht nutzbaren Räume durch Nichtnutzung gelöst werde.

Schulen halten Ersatzmasken für Schüler bereit

Über den 20-Millionen-Corona-Sonderetat des Landes, mit denen Schulen technische Schutzausrüstungen wie Trennwände und Gesichtsvisiere finanzieren sollen, gehen rund 960.000 Euro nach Hannover. Einen Großteil habe die Stadt bereits im Dezember 2020 vorfinanziert, sagte Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski, damit das Geld schneller in den Schulen ankommt. Was sie genau für jeweils umgerechnet rund 20 Euro pro Schüler anschafften, sei noch nicht bekannt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es soll für alle Schulen einen Sondervorrat an Masken für Schüler geben, die ihre vergessen haben, darunter auch die sichereren FFP2-Masken. Auch Desinfektionsmittel beschafft die Stadt zentral und stellt sie den Schulen zur Verfügung, laut Rauhaus wurden dafür zuletzt 70.000 Euro ausgegeben.

Wie Rzyski sagt, bekommen die Lehrkräfte FFP2-Masken vermutlich vom Land als ihrem Dienstherren gestellt. Das hatte auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) schon Ende 2020 angekündigt.

Von Saskia Döhner