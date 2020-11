Hannover

In der Schule könne sie überhaupt keinen Abstand halten, hat Amelie Bindert diese Woche im Bildungsausschuss der Stadt gesagt. Deshalb würde sie es begrüßen, wenn man künftig zumindest an den Gremiensitzungen auch digital teilnehmen könnte. Dabei sei im Ratssaal immerhin nur jeder zweite Platz besetzt. Anders als in der Schule: Da sitzen die Mädchen und Jungen im Klassenraum dicht an dicht. Denn im Szenario A, und das gilt weiterhin für einen Großteil der Schulen auch in der zweiten Welle der Corona-Krise, werden volle Klassen unterrichtet, inzwischen gilt vielerorts allerdings auch eine Maskenpflicht im Unterricht.

Mit Wolldecke lernen?

Wer der 18-jährigen Amelie zuhört, der spürt zwischen den Zeilen, wie unwohl sie sich zurzeit in der Schule fühlt. Und Amelie, die auch Sprecherin im Stadtschülerrat ist, ist längst kein Einzelfall. Da sind die Jugendlichen, die zurzeit mit Wolldecke bei weit geöffneten Fenstern im Klassenraum sitzen und drei Arbeiten pro Woche schreiben müssen, als wäre dies ein ganz normales Schuljahr. Da ist die Drittklässlerin, die resigniert feststellt: „In der Schule kann ich keinen Abstand halten, die anderen denken, dort gibt es kein Corona.“ Da sind Schülerinnen und Lehrerinnen, die ständig frieren und Blasenentzündungen bekommen. Stundenlang lernen mit Maske, Schal und dickem Wollpullover – ist das zumutbar?

Kein Urlaub im Risikogebiet, aber Kontakt zu 150 Kindern

Nein, meint José, der eigentlich anders heißt. Der Lehrer ist Anfang 60. Seine Familie lebt im Ausland, dort konnte er in den Herbstferien nicht hinfahren, weil es als Risikogebiet gilt und er dann zwei Wochen in Quarantäne gemusst hätte. „Natürlich bin ich zu Hause geblieben“, sagt er. Aber dass er jetzt 150 Kinder am Tag sieht, viele berührt, weil sie Trost brauchen oder miteinander rangeln und auseinander gebracht werden müssen, und dass das kein Risiko sein soll, leuchtet ihm nicht ein. „Andere sitzen gemütlich am Schreibtisch, aber wir sind in der ersten Linie, wir sind an der Front“, sagt José. „Front“- so fühlt sich der Alltag auf dem Schulhof und im Klassenzimmer offenbar mittlerweile für viele Lehrkräfte an.

Lehrer fühlen sich als Freiwild

Den Kindern könne man keinen Vorwurf machen, wenn sie nicht immer die Regeln einhielten, sagt ein anderer Lehrer, die müssten sich auch mal austoben, wenn sie den ganzen Schultag Maske tragen müssten. Vorwürfe aber macht er der Politik: „Wir Lehrer fühlen uns als Freiwild.“

Von Sicherheit könne keine Rede sein, meint auch José. Schüler ließen ihren Mund-Nasen-Schutz auf dem Tisch liegen und man könne schon froh sein, wenn ihn der Schüler, der ihn dort abgelegt habe, auch wieder aufsetze und nicht ein anderer Klassenkamerad. Es sei auch nicht zielführend, wenn zehn, zwölf Pädagogen stundenlang darüber diskutieren, welches Einbahnstraßen-Wege-System in der Schule am besten sei. Andere Lehrkräfte berichten, dass sie eigentlich am liebsten zu Hause bleiben würden, weil sie Angst um ihre Gesundheit hätten. Aber das könnten sie ihren Kollegen nicht zumuten, sagen sie.

Gesamtschullehrer Michael, der ebenfalls anders heißt, hat den Eindruck, „dass der Politik egal ist, wie die Lage ist – Hauptsache, die Schule bleibt offen“. Zunächst sei der kritische Inzidenzwert bei 50 festgelegt worden, dann, als der gerissen wurde, bei 100 – und dann bei 200. Michael hielte es für komplett falsch, die Schulen ganz zu schließen. „Das träfe nur die Schwächsten, Migranten zum Beispiel oder Kinder aus bildungsfernen Schichten.“ Aber warum sich der Kultusminister so gegen das sogenannte Szenario B sträubt, das Wechselmodell mit alternierender Anwesenheit, leuchtet ihm nicht ein. „Das fragen sich meine Schüler auch“, sagt Michael. Seit Wochen wird bei Schülern, Eltern und Lehrkräften der Ruf nach dem Unterricht im Wechselmodell mit deutlich kleineren Lerngruppen lauter, bislang bleibt er allerdings ungehört.

Ruf nach Modell B bleibt ungehört

Michael macht dazu folgende Rechnung auf: „Meiner Erfahrung nach ist der Unterricht mit 14 Schülern sehr viel effektiver als mit 28.“ 25, 30 Prozent mehr sei dann in jeder Stunde zu schaffen. Die zu ergänzen sollte doch per Heimarbeit am nächsten Tag möglich sein. Er regt an, ältere Jahrgänge in das Wechselmodell zu schicken. „Ich verstehe, dass Eltern Betreuungsprobleme haben – aber doch nicht bei einem 14-Jährigen. Dem kann ich es schon zumuten, mal einen Vormittag allein zu Hause zu sein.“ Auf diese Weise könnten in den Schulen räumliche und personelle Kapazitäten geschaffen werden, um die Klassen der jüngeren Kinder in der Schule aufzuteilen und damit etwas für den Infektionsschutz zu tun.

Apropos Infektionsschutz: Der werde in der Schule de facto nicht geleistet, sagt Michael. „Da steht Desinfektionsspray herum – das war es.“ Warum hat das Kultusministerium in den Sommerferien nicht schon Tausende von Plexiglasscheiben angeschafft, fragt er? Warum hat man damals nicht schon mit Reisebusunternehmen Kontakt aufgenommen, deren Geschäft brach liegt, und mit ihnen darüber gesprochen, ob sie helfen könnten, die Schülerbeförderung zu entzerren? Warum steht nirgendwo ein Entlüftungsgerät? „Stattdessen gibt es den unsinnigen Hinweis, quer zu lüften. Ich kenne keinen einzigen Klassenraum, in dem man quer lüften könnte.“ Er selbst habe keine Angst in der Schule – „ich bin ein optimistischer Mensch“, sagt Michael. Aber vielen Kollegen, besonders denen mit Vorerkrankungen, gehe es anders.

„Es geht um die Wirtschaft“

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) betont immer, dass Kinder und Lehrkräfte mit einem sicheren Gefühl zur Schule gehen sollten, aber das haben viele nicht mehr. Sie haben eher ein anderes: „Wir beschäftigen die Kinder, damit die Eltern zur Arbeit gehen können“, sagt José: Es gehe gar nicht um Bildung, es gehe darum, die Wirtschaft am Laufen zu halten.

