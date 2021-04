Hannover

Weiter im Wechselmodell oder doch nur Homeschooling? Angesichts der neuen Notbremse im Corona-Gesetz wissen Grundschulen in Hochinzidenzkommunen mit schwankenden Werten nicht, ob die Kinder in der nächsten Woche überhaupt noch Präsenzunterricht haben. Rektoren müssen auf Sicht planen, Eltern sich notfalls wieder auf den Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling einstellen.

Einige Schulen haben deshalb den Erst- bis Drittklässlern schon Ende dieser Woche vorsichtshalber die Lernmaterialien mit nach Hause gegeben. In der Region Hannover gehen seit Ende der Weihnachtsferien nur die Grundschüler und geistig behinderte Förderschüler in halbierten Lerngruppen zur Schule, zudem die Abschlussjahrgänge. Alle anderen Klassen lernen nur zu Hause.

Werden in Hannover bald alle Schüler wieder ins Homeschooling geschickt?

Liegt der Inzidenzwert über 165, müssen alle Erst- bis Drittklässler von Grund- und Förderschulen ins Homeschooling. Liegt er darunter, werden sie weiterhin im Modell B – also im Wechsel zwischen Präsenz und Homeschooling – unterrichtet. Hatte der Inzidenzwert für die Region Hannover am Donnerstag bei 157 gelegen, war er am Freitag wieder auf 141,6 gefallen. Die schwankenden Werte erleichtern den Schulleitungen die Planung nicht.

Vielleicht müssen auch Grundschüler in der Region Hannover bald wieder mehr zu Hause lernen. Quelle: Anke Bingel/epd

Die übrigen Jahrgänge dürfen erst wieder zurück in die Schulen, wenn der Inzidenzwert unter 100 fällt. Unabhängig von der Inzidenz haben weiterhin die Viertklässler, die Förderschulen für geistig behinderte Kinder, die Tagungsbildungsstätten und die Abschlussklassen Unterricht im Wechselmodell mit Testpflicht.

Abschlussprüfungen finden unabhängig von Inzidenz statt

Das heißt auch, dass die Abiturprüfungen, die noch bis Mitte Mai für rund 32.000 Abiturienten laufen, stattfinden können. Und auch die Sekundarabschlussprüfungen für die 60.000 Neunt- und Zehntklässler an den Haupt-, Real, Ober- und Gesamtschulen, die Ende Mai starten, werden vermutlich ablaufen können wie geplant. Für schriftliche Arbeiten gilt keine Testpflicht.

Mehr Präsenzunterricht bleibt das Ziel

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat am Freitag in einem Brief an alle Eltern geschrieben, dass man die Selbsttests der Schülerinnen und Schüler regelmäßig auswerte und dann entscheide, ob mehr Präsenzunterricht möglich sei. Das bleibe das Ziel. Eine Zwischenbilanz der ersten Schulwoche nach den Osterferien hatte ergeben, dass nur ein Bruchteil der Schüler einen positiven Selbsttest hatte. Und bei vielen wurde der Verdacht bei einem anschließenden PCR-Test nicht bestätigt. Tonne schreibt an die Eltern: „Wir wollen so viel gemeinsames Lernen, wie der Infektionsschutz zulässt. Dabei bleiben wir vorsichtig.“

GEW kritisiert „Schlingerkurs“

Während Tonnes Vorstoß auf Ausweitung des Präsenzunterrichts vom Landesschülerrat begrüßt wird, halten andere Bildungsverbände dies angesichts der Ansteckungsgefahr gerade bei den Corona-Mutanten für unverantwortlich. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert den „Schlingerkurs“ als wenig hilfreich für Schulbeschäftigte und Familien: „Die Einflussnahme der Bundesebene mit dem mutmaßlich gewürfelten Inzidenzwert von 165 ist für die Planungssicherheit alles andere als hilfreich. „Die GEW erwartet, dass der in Niedersachsen geltende Stufenplan bis zu den Sommerferien eingehalten wird“, sagt GEW-Vorsitzende Laura Pooth.

Von Saskia Döhner