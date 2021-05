Hannover

Mit einem Milliardenprogramm will der Bund helfen, damit Kinder Lernlücken aus der Corona-Zeit aufholen können. Eine Milliarde Euro soll an die Länder gehen, die damit bestehende Programme wie Nachhilfekurse oder Sommerschulen weiter finanzieren können. „Zu umständlich, bürokratisch und langwierig“ findet Sigrid Schubach-Kasten das alles. Das hat sie auch an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geschrieben.

Wie praktische, schnelle Hilfe geht, zeigt sie mit ihrer Initiative „Aktion Sonnenstrahl“ seit Mitte April an der Grundschule am Goetheplatz. Dort unterstützen vier Lehramtsstudenten, jeweils einer pro Jahrgang, an drei Tagen in der Woche die Lehrkräfte im Unterricht. Sie lernen mit den Schülern in Kleingruppen, helfen bei Sprachproblemen oder hören einfach nur zu. Die Studentinnen und Studenten sagen, dass binnen weniger Wochen eine enge, emotionale Bindung zu den Kindern entstanden ist.

Der Hilfslehrer ist im Klassenraum, nicht im Nachhilfeinstitut

Und Schulleiterin Sarah Herbst freut sich über die „große Unterstützung“: „Da ist einfach noch jemand da, der hilft.“ Seit Jahresanfang haben die Grundschüler in Niedersachsen wegen der Corona-Krise nur noch halb so viel Präsenzunterricht, denn gelernt wird in halbierten Klassen. An der Grundschule im Goetheplatz sind die Klassen so klein, dass immer die gesamte Klasse kommen kann. Die andere Klasse im Jahrgang lernt derweil zu Hause. Gewechselt wird tageweise.

Das Homeschooling klappt bei manchen gut, bei anderen aber überhaupt nicht „Es gibt Kinder, die werden von ihren Eltern unterstützt“, sagt Rektorin Herbst, „und es gibt Kindern, denen sagt niemand, dass sie jetzt ihre Aufgaben machen sollen. Das ist nicht fair.“

Anders als bei individueller Nachhilfe, in die die Lehrkräfte oft keinen Einblick hätten, seien hier die „Hilfslehrer“ des Vereins „Aktion Sonnenstrahl“ direkt mit im Klassenzimmer. Von Lernkursen in den Ferien hält die Schulleiterin nicht allzu viel: „Ferien sind Ferien, Kinder müssen auch spielen, das kommt auch gerade in der Schule zu kurz.“

Auch Studenten profitieren von Projekt

Für Timo Germershausen (24), Lehramtsstudent im 8. Semester aus Hildesheim und derzeit „Hilfslehrer“ für den zweiten Jahrgang an der Grundschule am Goetheplatz, ist das Programm eine „Win-win-Situation“. Denn die Nachwuchspädagogen erlebten an der Schule die Praxis, die ihnen im Studium oft fehlt. Die Kinder hätten schnell ein Vertrauensverhältnis entwickelt, erzählt Gemershausen: „Die erzählen mir emotionale Sachen, die schon an die Substanz gehen.“

Auch beim Fußball auf dem Hof ist Studentin Saskia Schäfer dabei. Quelle: Katrin Kutter

Kinder verlernen Deutsch, wenn sie nicht in der Schule sind

Auch Saskia Schäfer (22), die im zweiten Mastersemester Sport und Evangelische Theologie auf Gymnasiallehramt an der Leibniz-Universität studiert, sagt, dass die Lehrkräfte nicht gleichzeitig allen Schülern in der Klasse gerecht werden könnten, egal wie sehr sie sich auch bemühten. Da versuche sie zu helfen. Kindern mit ausländischen Wurzeln fehle in der Corona-Krise oft der Kontakt zu Gleichaltrigen, mit denen sie Deutsch sprechen könnten, sagt sie. Die Sprachkenntnisse würden zurückgehen.

Louisa Geißler (23), die ebenfalls Gymnasiallehramt in Hannover studiert, schätzt die persönliche Bindung zu den Kindern. Vielen Schülerinnen und Schülern gehe es in der Pandemie nicht gut, hat sie beobachtet. Sie seien müde, demotiviert und hingen durch. Ausflüge oder Sport fehlten. Das schade der Kondition: „Manche sind schon außer Atem, wenn sie zwei Stockwerke hochlaufen.“

Durch die Corona-Krise zurückgeworfen

„Wir haben festgestellt, dass die meisten Kinder aus sozial schwachen Familien durch den Lockdown fast keine Chance haben, im normalen Unterricht auf den Wissensstand der Schüler zu kommen, die von Haus aus eine intensivere Unterstützung und das entsprechende Equipment zur Verfügung haben“, sagt Schubach-Kasten.

Programm finanziert sich durch Spenden

Das Lernlücken-Projekt der „Aktion Sonnenstrahl“, bei dem auch weitere Freiwillige den studentischen „Hilfslehrern“ helfen, finanziert sich komplett über Spenden. Die Studierenden erhalten Übungsleiterpauschalen (rund 3000 Euro pro Jahr) oder werden auf Mini-Job-Basis (rund 4500 bis 5000 Euro pro Jahr) bezahlt. Einige Studenten berichten, dass sie auch gern beim Lernhelfer-Progamm des Landes mitgemacht hätten, aber keinen Vertrag bekommen konnten, weil sie bereits einmal im Landesdienst standen, etwa als studentische Hilfskraft an der Uni.

Hilfe auch für andere Grundschulen

Schubach-Kasten will ihr Projekt auf andere Grundschulen in der Stadt, vielleicht auch im Land ausdehnen und hofft dabei auch auf Unterstützung aus der Politik. Ab nächster Woche fördert die „Aktion Sonnenstrahl“, unterstützt von zehn Studenten, auch Kinder in der Grundschule Mühlenberg.

