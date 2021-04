Kostenlos bis 15:19 Uhr Mit dem Rektor am Fenster: So läuft die Ausgabe der Selbsttests an Schulen in Hannover

Am Montag startet in Niedersachsen der Schulbetrieb nach den Osterferien mit verpflichtenden Schnelltests für Kinder und Schulbeschäftigte. Die Schulen in Hannover lassen sich viel einfallen, um die Testkits rechtzeitig zu verteilen.