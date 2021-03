An den Grundschulen und in den Abschlussjahrgängen müssen alle Schüler seit dieser Woche wieder in den Präsenzunterricht, zumindest im Wechselmodell. Familien aus Hannover sehen das mit gemischten Gefühlen.

Gelernt wird wieder an der Schule, zumindest im Wechselmodell: Homeschooling ist in Niedersachsen an den Grundschulen und in den Abschlussjahrgängen nur noch in Ausnahmefällen möglich. Quelle: Gregor Fischer/dpa