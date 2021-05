Hannover

Alle sind wieder da – nach fast fünf Monaten Homeschooling und zweieineinhalb Wochen Unterricht in halbierten Lerngruppen können die Schülerinnen und Schüler jetzt wieder in voller Klassenstärke in die Schule gehen. Vor der Leonore-Goldtschmidt-Schule warten die 1800 Kinder und Jugendlichen gruppenweise an unterschiedlichen Eingängen, wo sie dann von ihren Klassenlehrern abgeholt werden. „Es ist so schön, die anderen wiederzusehen“, sagt Carolina (11). Schnell schiebt die Fünftklässlerin hinterher: „Natürlich mit Abstand.“ Ihre Freundin Svea (10) meint: „Nur mit der halben Klasse Unterricht – das ist nicht normal.“

Kleine Lerngruppen haben Vorteile

Andere Schüler haben sich indes an den Unterricht in kleinen Gruppen gewöhnt. „Da lernt man effektiver und schneller“, sagen sie. Man könne mit den Lehrkräften besser kommunizieren und komme mit seinen Fragen eher an die Reihe. „Man kann sich besser mündlich beteiligen“, sagt eine Neuntklässlerin an der Sophienschule. Das Gymnasium im Zooviertel feiert den Neustart im neuen Gebäude, das endlich von allen Schülern in Besitz genommen werden könne, wie sich Schulleiter Peter Kindermann freut.

Felix Nauwald beim Unterricht mit einer neunten Klasse an der Sophienschule. Quelle: Katrin Kutter

Zahl der Arbeiten auf ein Minimum reduziert

„Wir wollen möglichst zurück zur Normalität“, sagt Kindermann, „aber das heißt nicht Leistungsdruck.“ Die Zahl der Klassenarbeiten habe man auf ein Minimum reduziert, erklärt der Direktor. Diese Freiheit lasse das Kultusministerium den Schulen zum Glück. Nur in den Hauptfächern Deutsch, Englisch oder anderen Fremdsprachen und Mathematik müssten Arbeiten geschrieben werden. Ansonsten hätten die Lehrkräfte in den Monaten des Homeschoolings genügend Schüleraufgaben bekommen, sodass sie diese auch ohne zwingende Arbeiten bewerten können, ist Kindermann überzeugt.

Neustart im neuen Gebäude an der Lüerstraße: Peter Kindermann (li.) von der Sophienschule mit Stellvertreterin Wiebke Puvogel und Schulleitungsmitglied Raphael Heinrich, der für die Jahrgänge acht bis zehn zuständig ist. Quelle: Katrin Kutter

Michael Bax von der Leonore-Goldschmidt-Schule am Mühlenberg, unterstreicht, dass es jetzt in den Schulen erst einmal ums gute Ankommen gehen müsste: „Die Schüler waren ein halbes Jahr getrennt, jetzt sind auf einmal wieder 30 in einem Raum, man muss erst mal wieder die Regeln und Rücksichtnahme lernen, die Klassen müssen sich als Gemeinschaft zusammenfinden.“

Drei Abholzeiten an der Grundschule

An der Grundschule Fuhsestraße in Leinhausen sind die Kinder am Morgen zeitversetzt in die Schule gekommen, die Größeren um 8 Uhr, die Kleineren eine Dreiviertelstunde später. Auch die Pausen sind zeitversetzt, jeder Jahrgang hat einen Schulhof für sich. „Es ist viel lauter als in der halben Gruppe“, sagt eine Zweitklässlerin, dann umarmt sie ihre Freundin: „Aber meine Freundin, die geb ich nicht mehr her, die war nämlich in der A-Gruppe und ich in B, jetzt sind wir endlich wieder zusammen.“

Endlich wieder mit den Freundinnen spielen: Pause an der Grundschule Fuhsestraße. Quelle: Katrin Kutter

Die Kinder haben jetzt drei statt zwei unterschiedliche Abholzeiten, normaler Unterrichtsschluss ist um 13 Uhr, aus dem Ganztag können die Schüler um 14.30 Uhr oder normal um 16 Uhr abgeholt werden. Das Angebot ist eingeschränkt, aber Betreuung bis 16 Uhr ist schon am ersten Schultag gesichert. Ab Mittwoch solle auch wieder warmes Mittagessen angeboten werden, sagt Schulleiter Frank Post.

Lehrer Jakob Germer freut sich, dass er mit seiner ersten Klasse endlich wieder einen Sitzkreis bilden darf. Monatelang war das wegen Corona verboten.

Lehrer Jakob Germer von der Grundschule Fuhsestraße darf mit seiner ersten Klasse endlich wieder einen Sitzkreis bilden. Quelle: Katrin Kutter

Auf dem Pausenhof spielen Jungen Fußball, Mädchen plaudern miteinander oder machen Klatschspiele.

Auf dem Pausenhof darf wieder gekickt werden. Quelle: Katrin Kutter

Einigen Schülern geht die Öffnung zu schnell

Vielen Jugendlichen gehen die Öffnungen aber auch zu schnell. „Erst hat man uns wochenlang im Szenario C gelassen, obwohl wir um eine 100-er Inzidenz lagen, während in anderen Bundesländern mit viel höheren Werten wie Sachsen-Anhalt die Schulen schon längst wieder geöffnet waren“, sagt ein Elftklässler an der Wilhelm-Raabe-Schule, „dann sind wir ganz kurz in Modell B – und dann wird auf einmal alles wieder ganz schnell geöffnet. Im Restaurant soll man schon keinen Test mehr benötigen.“ Überall seien auf einmal so viele Menschen, sagt eine Elftkässlerin von der Sophienschule – in der Schule, im Bus, da habe man schon ein mulmiges Gefühl.

Lieber Unterricht in halber Klasse und ohne Maske

Einigen Schüler wäre der Wechselunterricht in kleineren Gruppen lieber, wenn sie dafür keine Maske im Unterricht tragen müssten. Sechs bis sieben Stunden oder länger einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sei anstrengend. Anstrengend sei auch der dauernde Wechsel zwischen den Szenarien, sagt eine Elftklässlerin.

Man habe sich gut an das Wechselmodell ohne Videokonferenzen und mit einer erträglichen Menge an Hausaufgaben gewöhnt, findet eine andere Elftklässlerin im Geschichtsunterricht von Schulleiter Martin Thunich. „Jetzt müssen wir fünf Tage die Woche in die Schule.“ Dass das einmal Normalität war, scheint vergessen. Es gibt auch Lehrkräfte, die ein unbehagliches Gefühl haben, wieder vor der vollen Klasse zu stehen, weil sie erst einmal und nicht zweimal geimpft sind. Zwei Wochen hätte man ruhig noch warten können, meint eine Pädagogin.

Bringt die neue Freiheit bald wieder neue Einschränkungen? Manchen Elftklässlern im Geschichtsunterricht von Schulleiter Martin Thunich an der Wilhelm-Raabe-Schule gehen die Öffnungen zu schnell. Quelle: Katrin Kutter

Die Angst vor der neuen Freiheit

Bei den Schülern sitzt die Angst tief, dass durch die neue Freiheit die Zahl der Infektionen wieder nach oben schnellt und sie bald wieder zu Hause allein im Homeschooling sitzen müssen. Denn von der Politik in Berlin seien die Schüler vergessen worden, sagt ein 17-Jähriger, es sei immer nur um den Einzelhandel und die Kultur gegangen .– was auch wichtig sei –, aber viel zu wenig um die Schüler.

Von Saskia Döhner