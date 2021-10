Hannover

Die Schülerinnen und Schüler tanzen und musizieren, sie drehen Trickfilme nach selbst geschriebenen Drehbüchern mit einer Stop-Motion-App, sprühen Graffitis oder erkunden ihren Stadtteil mithilfe einer Lochbildkamera. Und das alles tun sie gemeinsam, in kleinen Gruppen. Die rund 170 Siebtklässlerinnen und Siebtklässler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Roderbruch versuchen in dieser Woche in 16 Workshops bei einer Kulturprojektwoche die Distanz, die durch die Schulschließungen in der Corona-Zeit entstanden ist, zu überwinden.

Statt mit 40 Personen in einer Klasse zu sitzen, arbeiten sie in kleinen Gruppen mit rund zehn Teilnehmenden zusammen. Die Workshops leiten Künstler. Lehrkräfte sind nur als Aufsicht dabei und können ihre Schüler mal aus einer ganz Perspektive kennenlernen. Auch das hilft, Distanz zu überwinden.

Auch beim Streetdance finden die Schülerinnen und Schüler zueinander. Quelle: Katrin Kutter

Sonderprogramm: Land und Bund geben Geld für das Projekt

Rund 15.000 Euro kostet die Projektwoche, die Daniel Görbing vom Kulturtreff Roderbruch in Kooperation mit der Landesvereinigung für kulturelle Bildung organisiert hat, finanziert wird sie über das 222-Millionen-Euro Sonderprogramm von Bund und Land, mit dem Kinder aus der Krise geholt werden sollen.

Es gehe darum, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Platz in der Klasse wiederfinden, sagt die Leiterin der Sekundarstufe I an der IGS Roderbruch, Anke Bent (54). „Es ist für alle eine Win-win-Situation.“ Für die Schüler, so Bent, sei es ein tolles Fest in der Schule. Die Lehrkräfte seien aus ihrer Rolle heraus und könnten die Schüler ganz anders wahrnehmen. Sie seien zwar involviert, aber nicht Anbieter der Angebote. Und auch die Künstler würden gewinnen, weil sie sehr lange Leerlauf hatten.

Klassen müssen wieder zusammenfinden: Sekundarstufen-I-Leiterin Anke Bent und der neue Schulleiter Matthias Aschern von der IGS Roderbruch. Quelle: Katrin Kutter

Während die Grundschülerinnen und -schüler in diesem Jahr immerhin Wechselunterricht in halben Klassen hatten, haben die Kinder und Jugendlichen an den weiterführenden Schulen fast sechs Monate nur allein zu Hause am Bildschirm gelernt. Schwierigkeiten im Umgang miteinander seien nach so langer Zeit im Homeschooling natürlich, sagt der neue Schulleiter Matthias Aschern (51). Es gehe eben nicht nur um die Lernlücken, sondern auch um die sozialen Folgen des Lockdowns.

Experten warnen, dass die Aufarbeitung der Corona-Krise Jahre dauern könnte. Kultur ist an der IGS Roderbruch der Katalysator auf dem Weg hin zu mehr Gemeinsamkeit.

Bandprobe im Kulturtreff Roderbruch. Quelle: Katrin Kutter

Aus Einzelkämpfern werden Teamplayer

Das Ziel ist schon am ersten Tag erreicht. So berichtet ein Lehrer, dass die Schüler, die sonst nicht so gern im Team zusammenarbeiten, bei der Projektwoche kein Problem damit haben und so begeistert sind, dass sie gar keine Pause machen wollen. Die Räume der IGS Roderbruch haben die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler in dieser Woche ganz für sich, denn alle 13 Jahrgänge haben Projektwoche, viele sind auf Klassenfahrt, die anderen bei Ausflügen oder anderswo unterwegs.

Auf dem Schulhof entwickelt eine Gruppe gerade ein digitales Schnitzeljagdspiel, im Kulturtreff probt Musiklehrer Henri Schulte (25).

Lina (13) freut sich, dass sie wieder in der Klasse Gitarre spielen kann. Quelle: Katrin Kutter

Lina (13) spielt E-Gitarre: „Das macht Spaß, zuletzt waren wir in der Rockbandklasse, jetzt können wir endlich mal wieder Musik machen.“ Auch Havin (13) und Dunja (12), die nebeneinander am Keyboard sitzen, sind Popfans. Von Distanz keine Spur. Musiklehrer Schulte stoppt die Probe: „Noch mal bitte, die Schlagzeuger sind echt leise.“ Es wird nachgesteuert, und es geht noch mal von vorne los.

Gleich nebenan entstehen Trickfilme mit Legofiguren. Im Film von Marius (13) spielt ein grauer Wolf eine zentrale Rolle. Anstatt ein Video zu drehen, werden mit dem Tablet einzelne Fotos gemacht, die dann hintereinandergeschnitten werden. So entsteht der Eindruck eines Bewegtbildes. Für einen 45 Sekunden langen Film seien 117 Fotos nötig, erklärt Kameramann Norbert Geiseler. Marius hat schon 30 Sekunden abgedreht, könnte aber noch viel mehr erzählen, sagt er und zeigt auf sein Skript: „Ich muss wohl kürzen.“

117 Bilder für einen 45 Sekunden Film: Marius (13) mit Kameramann Norbert Geiseler Quelle: Katrin Kutter

In einem anderen Workshop überlegen Schüler, was ihren Stadtteil schöner machen könnte. „Eine BMX-Bahn fehlt“, steht auf einem Plakat. Auch eine Moschee, hat ein anderer daneben geschrieben. Isabell Jacobs (28) und Shino Maier (27) von der Initiative „Unter einem Dach“ haben die Schüler eine Lochkamera basteln lassen. Wenn man sich beschränken müsse und nicht unendlich viele Fotos machen könne wie mit einem Smartphone, überlege man gründlicher, was man fotografiere, sagt Jacobs. Analog heißt in diesem Fall also Beschränkung auf das Wesentliche.

Der zwölfjährige Darian ist zufrieden mit seinem Stadtteil Groß-Buchholz. Was ihm fehlte? Er denkt kurz nach, während er seine Kamera ausprobiert: „Eigentlich nichts.“

Ein neuer Blick auf den eigenen Stadtteil: Daran (12) mit Lochbildkamera. Quelle: Katrin Kutter

Von Saskia Döhner