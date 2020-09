Hannover

Die Elternvertreter im Schulausschuss der Stadt Hannover fordern, dass die Verwaltung sicherstellt, dass nach den Herbstferien in allen Klassenzimmern Stoßlüften möglich ist. Dafür haben sie im Gremium auch mehrheitlich Unterstützung bekommen – nur Rot-Grün meint, dass man schon darauf vertrauen könne, dass die Verwaltung ordentlich arbeite. Auch regelmäßige Berichte, wie sie die Elternvertreter einfordern, seien nicht nötig.

Wo sind die Fensterschlüssel?

Dabei stellt sich das Lüften als komplexer dar als gedacht. Vonseiten der Stadt hieß es, am Thema Lüften sei man schon seit Beginn der Corona-Pandemie dran. Eine einfache und pauschale Lösung für alle gebe es aber nicht. Teils seien Fensterelemente abgeschlossen, ließen sich nur kippen, oder die Schlüssel seien verschwunden; teils seien die Fensterelemente so groß, dass man diverse Tische umräumen müsse, bevor man sie öffnen könne. Wichtig sei es auch, dass die Heizungssteuerung angepasst werde.

Stadt will keine Luftreiniger in Klassenzimmer einbauen

In der Einwohnerfragestunde erkundigte sich Diana Osterhage, Sprecherin der Initiative „Eltern stehen auf“, die Masken für Schulkinder ablehnt, ob die Stadt Luftreinigungsgeräte in die Klassenräume einbauen lassen wolle. Bislang sei dies nicht geplant, sagte ein Vertreter der Stadt. Man sehe Geräte mit Hepafiltern kritisch, weil sie zwar die Viren herausfilterten, aber keine frische Luft in die Räume ließen. Die Stadt setze eher auf den Vorschlag des Kultusministeriums, nach 20 Minuten Unterricht fünf Minuten gründlich zu lüften.

Mehr Fahrradständer an Schulen gefordert

Große Zustimmung fand im Schulausschuss der Dringlichkeitsantrag des Mehrheitsbündnisses aus SPD, FDP und Grünen, an den Schulen mehr Fahrradparkplätze einzurichten, weil in der Corona-Krise Jugendliche verstärkt mit dem Rad zur Schule kämen. Schülervertreterin Amelie Bindert, auch Sprecherin des Stadtschülerrates, sagte, an der Tellkampfschule sei jeden Morgen vor lauter abgestellten Rädern kein Durchkommen mehr. Man könne froh sein, wenn man überhaupt durchs Schultor käme.

7600 Leihtablets für Schüler

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski berichtet zudem, dass inzwischen auch die 7600 Leihtablets für bedürftige Schüler an die Schulen ausgegeben worden seien, damit diese im Homeschooling nicht abgehängt würden. Das Geld dafür stammt vom Bund aus einem 50-Millionen-Euro-Sondertopf. Die Auslieferung hatte sich verzögert, weil ein Unternehmen, das bei der Ausschreibung nicht zum Zuge gekommen war, eine Klage angekündigt, dann aber zurückgezogen hatte.

Kein Smartboard, keine Kreidetafel

Das seien gute Nachrichten, sagte Lehrervertreterin Barbara Kursawe, die selbst an der Ricarda-Huch-Schule unterrichtet. Ihr Gymnasium in der List sei allerdings gerade in der Vor-Kreide-Zeit angekommen. Weil alle Klassenzimmer mit Smartboards ausgestattet werden sollten, waren zuletzt die Kreidetafeln abgebaut worden. Da die digitalen Tafeln nicht rechtzeitig gekommen, die Kreidetafeln aber abmontiert seien, müssten sich die Pädagogen mit Uraltmethoden wie Overheadprojektoren behelfen, sagte Kursawe. Als dann auch noch zwischenzeitlich der Strom ausgefallen sei, sei nicht mal mehr das gegangen. Schulamtsleiter Stefan Rauhaus versprach, dass in den Herbstferien alles behoben werde.

