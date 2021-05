Hannover

Eigentlich sollte der Schulstart mit möglichst wenig Druck ablaufen: Doch an einer Berufsbildenden Schule in Hannover mussten Schülerinnen und Schüler in ihren ersten beiden Präsenzstunden nach fast fünf Monaten im Homeschooling gleich eine Klassenarbeit schreiben.

Erlass: Keine schriftlichen Arbeiten in erster Schulwoche

Dabei hatte Niedersachsen Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) per Erlass verfügt, dass in der ersten Präsenzschulwoche keine schriftlichen Arbeiten geschrieben werden dürfen. Den Schülern sollte nach monatelangem Lernen allein zu Hause erst mal Zeit zum Ankommen im Schulalltag gegeben werden. Das gilt sowohl für allgemeinbildende Schulen als auch für Berufsbildende Schulen. Konkret heißt das, dass an Schulen mit wöchentlichem Wechselmodell sogar 14 Tage lang keine schriftlichen Arbeiten geschrieben werden dürften.

Bildungsverbände wie der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte hatten den Minister dafür gerügt, dass er überhaupt so einen Erlass formuliere. Lehrkräfte seien Pädagogen und wüssten, dass man Schüler nicht gleich mit Arbeiten empfange.

Gleich noch zweite Arbeit im Homeschooling

Die Schüler an der Anna-Siemsen-Schule in Hannover hatten Dienstag erstmals Unterricht, am Montag waren sie nur zum Abholen der Selbsttests in der Schule. Nach der Arbeit im Präsenzunterricht sind die Schüler nach Elternschilderungen nach Hause gefahren und haben dann im Online-Unterricht gleich noch eine zweite Klassenarbeit geschrieben.

Zwei Klassenarbeiten an einem Tag sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Normalerweise gilt: nur eine Arbeit pro Tag und nur zwei pro Woche.

Eltern: Absolut unsensibel von Lehrkräften

Eltern finden das Vorgehen der Lehrkräfte an der BBS „absolut unsensibel und unpädagogisch“. Es gehe nicht darum, dass die Schüler von dem Stoff überfordert seien, sondern es gehe darum, dass sie gleich mit Arbeiten empfangen worden seien.

Ursprünglich seien die Schüler auf Online-Arbeiten eingestellt gewesen. Durch den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht ab dieser Woche war das dann nicht mehr möglich. Am Sonntagabend habe die Gruppe erfahren, dass sie am Dienstagmorgen in den ersten Stunden gleich eine Arbeit schreiben muss. Die Klassenarbeit sei nicht abschlussrelevant, sagt ein Elternteil. Möglicherweise seien die Arbeiten schnell noch geschrieben worden, weil bis zum 17. Mai alle Lehrkräfte in Niedersachsen für alle Schüler in jedem Fach eine Zwischennote eintragen müssen.

Fehler eines neuen Lehrers

Die neue Schulleiterin Monika Höing-Gevers, die sich erst am Dienstagabend im Schulausschuss der Region vorgestellt hatte, erklärte am Mittwochmorgen, die Sache sei bereits zeitnah geklärt worden. Vonseiten des Kultusministeriums hieß es, es sei offenbar ein Fehler einer erst kürzlich eingestellten Lehrkraft gewesen, die Arbeiten würden nicht gewertet.

Von Saskia Döhner