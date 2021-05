Corona-Lockerungen - Inzidenz seit Tagen unter 50: Kehren am Montag alle Kinder in der Region Hannover wieder in die Schulen zurück?

Die Infektionszahlen in der Region Hannover sinken weiter. Bleibt der Inzidenzwert bis Sonnabend stabil unter 50, gibt es für alle Schulkinder ab Montag wieder Präsenzunterricht. Schulen bereiten sich bereits vor. Und auch für den Einzelhandel in Hannover steht dann eine entscheidende Erleichterung bevor.