Hannover

Die Kritik an der geplanten Ausweitung des Präsenzunterrichts ab nächster Woche wird immer lauter: Ab Montag kehren auch die Grundschüler im Wechselmodell an die Schulen zurück. Zuletzt waren laut Angaben des Kultusministeriums 94 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Homeschooling gewesen, nur die Abschlussjahrgänge lernen zurzeit in halbierten Lerngruppen in der Schule.

„Zeit wurde nicht genutzt“

Oliver Röttger, der neue Vorsitzende des Regionselternrates, sagt, es sei unverständlich, warum die Zeit seit Mitte Dezember nicht genutzt worden sei, um die Schulen pandemiefest zu machen. Noch immer fehlten Raumlüfter, durchsichtige Trennwände und FFP2-Masken für Kinder, kritisiert er. Es müsse auch schnellere Anordnungen der Gesundheitsämter geben. „Die Zusammenarbeit der Schulen ist durch intransparente Prozesse, unklare Ansprechpartner für Schulen und Eltern, verspätete Anordnung von Maßnahmen (in der Region Hannover bis zu zweieinhalb Wochen verspätet oder gar nicht) gestört“, rügt Röttger. Mit einer leistungsfähigen IT und entsprechend geschulten Lehrern sei auch Distanzunterricht möglich.

Kritik auch vom Landeselternrat

Auch der Landeselternrat macht seit Monaten auf die Missstände in den Schulen aufmerksam: Nötig seien Trennwände und Luftreiniger, wie sie der Aerosolforscher Prof. Christian Kähler von der Bundeswehruniversität München fordert. Auch andere Elternvertreter landauf, landab fordern Investitionen im großen Stil, damit wieder sicherer Präsenzunterricht möglich ist.

Am Montagabend trifft sich der Regionselternrat zu einer Videokonferenz, auch Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz hat seine Teilnahme angekündigt.

Von Saskia Döhner