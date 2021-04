In Niedersachsen hat heute die Schule wieder begonnen – und ab sofort gilt eine Testpflicht für Kinder und Schulbeschäftigte. Der erste Tag nach den Osterferien war vielerorts Testabholtag. Wie läuft das vor Ort ab? Was halten Eltern und Lehrkräfte von der Testpflicht? Ein Ortsbesuch an der Friedrich-Ebert-Grundschule in Hannover-Badenstedt.