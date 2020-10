Hannover

Mit den Corona-Hygenieregeln gehen die Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Linden schon seit Wochen routiniert um: Einbahnstraßensystem, Abstandhalten, separate Eingänge für die einzelnen Jahrgangsstufen, getrennte Wartebereiche für den Mensabesuch. Auch an die Maskenpflicht im Gebäude haben sie sich längst gewöhnt. Seit Montag sind Mund-Nasen-Bedeckungen auch im Unterricht dringend empfohlen, wie Schulleiter Tobias Langer sagt. So versuche man, den Balanceakt zwischen Infektionsschutz auf der einen und so viel Regelbetrieb in der Schule wie möglich auf der anderen Seite aufrecht zu erhalten. Dabei fühlt sich der Schulleiter nicht alleingelassen, sagt er ausdrücklich – weder vom Land noch von der Stadt.

Klare Vorgaben zum Abstandhalten. Quelle: Tim Schaarschmidt

Masken im Unterricht nur empfohlen, nicht verpflichtend

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hatte in der vergangenen Woche für weiterführende Schulen in Regionen mit vielen Corona-Fällen empfohlen, im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Verbindlich vorschreiben dürfen Schulleiter eine Maskenpflicht im Unterricht aber nicht, solange dafür die Rechtsgrundlage fehlt, heißt es vonseiten der Landesschulbehörde. Entweder müssten dies die örtlichen Gesundheitsämter anordnen oder in einer Corona-Verordnung des Landes vorgeschrieben sein. Wenn ein Schüler keine Maske tagen wolle, obwohl dies dringend empfohlen sei, könne er dafür nicht bestraft werden, sagt ein Ministeriumssprecher. Aber die Verweigerung dürfe wohl eher die Ausnahme sein, denn generell sei das gemeinsame Ziel aller, die Zahl der Ansteckungen möglichst gering zu halten.

Für die Mensa gibt es getrennt Wartebereiche an der IGS Linden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wenn Schüler über einen langen Zeitraum Masken tragen würden, müssten Lehrkräfte zwischendurch immer wieder Gelegenheiten schaffen, in denen kein Mund-Nasen-Schutz erforderlich sei, sagt Mara Gerrits, Konrektorin an der IGS Linden. Ähnlich wie bei großer Hitze sei da die didaktisch-pädagogische Kreativität der Pädagogen gefragt. Die Regeln, die Kinder an der Schule lernten, etwa beim Mittagessen in der Mensa, könnten sie auch im Alltag anwenden, sagt Gerrits, etwa wenn sie mit ihren Eltern Essen gingen. Wichtig sei es, den Schülern so viel Selbstständigkeit wie möglich zu geben.

Schule setzt auf Verantwortung des einzelnen

Die IGS Linden setzt auf die Einsicht und das Verantwortungsgefühl des einzelnen und ist damit laut Schulleiter Langer auch immer gut gefahren. Das gelte auch bei den Reiserückkehrern. Viele würden schon von sich aus lieber auf Nummer sicher gehen und ihre Kinder im Zweifel zu Hause lassen, bis ein negativer Corona-Test vorliege. Wichtig seien klare eindeutige Regeln, sagt Schulleiter Langer, die offen kommuniziert und von Schülern, Eltern und Lehrkräften mitgetragen würden: „Nicht alle zwei Tage hü und hott.“

„Ruhe ist in dieser Zeit die erste Bürgerpflicht“, sagt der Leiter der IGS Linden, Tobias Langer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Langer und Gerrits raten zur Besonnenheit. „Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“, sagt der Schulleiter. Auch beim Thema Lüften setzt er auf pragmatische Lösungen: „Wir versuchen alle Vorgaben umzusetzen“, sagt Langer. Auch wenn das gar nicht so einfach ist, weil sie sich teilweise widersprechen. Laut Gemeinde-Unfallversicherungsverband sollten sich die Fenster in den Klassenräumen aus Sicherheitsgründen nur kippen lassen können, während der Brandschutz vorschreibt, dass in jeder Klasse mindestens ein Fenster weit zu öffnen ist. Und dann ist da noch Kultusminister Tonne mit seinem 20-5-20-Konzept, wonach nach 20 Minuten Unterricht fünf Minuten Querlüften angesagt ist.

Elternvertreter fordern: Endlich mehr Geld in Bildung stecken

Landeselternratsvorsitzende Cindy-Patricia Heine sagt, dass angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen ein Wechsel zu Plan B mit halben Lerngruppen, die im Wechsel unterrichtet werden, nur eine Frage der Zeit sein werde. An der IGS Linden hofft man dagegen, dass sich der Regelbetrieb möglichst lange aufrechterhalten lässt, dabei ist die Schule als eine der Pilotschulen im Modellprojekt der Stadt zum digitalen Lernen ungleich besser aufgestellt als viele andere. Alle Schüler haben Tablets, die Pädagogen stellen entsprechendes Material für Onlinelernen zur Verfügung. Homeschooling sei eine Zwischenlösung, aber nichts geht über den persönlichen Kontakt. „Die Beziehung zum Kind ist das Wichtigste“, sagt die Konrektorin, „die trägt notfalls auch über die Distanz.“

„Das Wichtigste ist die Beziehung zum Kind“: die stellvertretende Schulleiterin der IGS Linden Mara Gerrits. Quelle: Tim Schaarschmidt

Elternvertreter mahnen seit Langem höhere Investitionen für Schulen und Kitas an, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Man werde wohl über zweistellige Milliardenbeträge reden müssen, sagt Heine vom Landeselternrat. Denkbar seien neben CO2-Ampeln und Luftreinigern auch der Einbau von Acrylwänden, häufigere Zwischenreinigungen der Klassenräume oder das Ausweichen auf außerschulische Lernräume, schlagen Elternvertreter vor.

Von Saskia Döhner