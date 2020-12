Hannover

Sachsen schließt ab Montag alle Schulen, in anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen sollen zumindest die älteren Jahrgänge ab Klasse 8 künftig von zu Hause lernen. Und in Niedersachsen? Da bringt das freiwillige Homeschooling, das Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Donnerstag für die letzte Woche vor den Weihnachtsferien verkündet hat, eine große Unübersichtlichkeit.

Leere, halb leere oder volle Klassen?

Familien werden vor eine schwierige Entscheidung gestellt, und Lehrer wissen nicht, ob sie ab Montag in leeren, halb leeren oder vollen Klassen unterrichten werden. Mancherorts wollen von 120 Kindern in einem Jahrgang nächste Woche nur noch drei in die Schule kommen, an anderen – so die vorsichtige Schätzung der Schulleitungen – dürften vielleicht nur ein Fünftel oder ein Drittel aus der Klasse nicht da sein. Und wieder andere warten mit ihrer Entscheidung, wie sich die anderen entscheiden, um mit der Mehrheit zu gehen.

Anzeige

Schulleiter selbst senden ganz unterschiedliche Signale. Während die einen inständig an die Eltern appellieren, ihre Kinder aus Infektionsschutzgründen lieber zu Hause zu lassen, betonen andere, dass die sozialen Kontakte in der Schule für die Kinder gerade jetzt besonders wichtig seien.

Schulleitungen lassen „sich überraschen“

Die meisten Schulen wissen also nicht, was sie nächste Woche erwartet: „Ich kann es gar nicht abschätzen“, sagt Hinrich Netzel von der Grundschule Salzmannstraße. „Eine verlässliche Planung ist nicht möglich, also lassen wir uns überraschen.“ Beate Günther von der Schillerschule vermutet, dass etwa zwei Drittel der Schüler auch in der nächsten Woche kommen werden. Auch Frank Post von der Grundschule Fuhsestraße sagt, pro Klasse dürften nur ein bis fünf Schüler das Homeschooling in Anspruch nehmen, mehr wohl nicht.

Schüler streiken für Unterricht nach Modell B

An der Leonore-Goldschmidt-Schule haben Schülerinnen und Schüler der Oberstufe am Freitagvormittag derweil für ein dauerhaftes Szenario B (Wechselmodell) gestreikt. Die Integrierte Gesamtschule am Mühlenberg hatte nach Corona-Fällen einige Zeit im Wechselmodell unterrichtet und ist erst diese Woche zum Regelbetrieb zurückgekehrt – gegen den ausdrücklichen Willen der Schüler, Eltern und Lehrkräfte.

Vom Szenario A, dem Regelbetrieb, haben die Schüler an der früheren IGS Mühlenberg genug. Quelle: Rainer Dröse

Hat sich die Forderung der Jugendlichen durch das Angebot des freiwilligen Homeschoolings nicht überholt? „Nein, überhaupt nicht“, sagt Schulsprecher Fynn-Janis (19). „Wir fordern eine dauerhafte Lösung, die auch nach den Weihnachtsferien noch gilt.“ Denn im Januar werde die Lage nicht anders sein. Schulleiter Michael Bax berichtet, dass er in dieser Woche zehn bestätigte Corona-Fälle an der Schule gehabt habe – so viele wie noch nie. Auch an der Bismarckschule werden die Schüler nach vier bestätigten Corona-Infektionen seit Donnerstag nur noch in geteilten Lerngruppen unterrichtet, wie Schulleiter Heinrich Frommeyer mitteilt. Gefordert hatten das Schülervertreter – mit Unterstützung des Schulelternrates – schon lange.

Kultusministerium : Balanceakt, kein Hin und Her

Längere Ferien oder doch nicht, erst zwei und jetzt fünf Tage freiwilliges Homeschooling – viele Eltern und Schulen kritisieren den Zickzackkurs von Kultusminister Tonne. „Dieses Hin und Her nervt“, meinen auch Lehrkräfte an der ehemaligen IGS Mühlenberg: „Wie soll man da vernünftig unterrichten?“

Lesen Sie auch:Kommentar zum freiwilligen Homeschooling: Klare Ansagen jetzt!

Von Hin und Her könne keine Rede sein, hält ein Sprecher des Kultusministeriums dagegen: Das sei in einem „dynamischen Infektionsgeschehen“ ein Balanceakt zwischen dem Aufrechterhalten des Bildungsapparats und dem Gesundheitsschutz.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Für Arbeiten doch in die Schule?

Eltern können ihre Kinder zwar zu Hause lernen lassen, für Klassenarbeiten müssen sie nächste Woche aber dennoch in die Schule kommen. Einerseits sei dies bedenklich, sagt Ruth Völker vom Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium, andererseits würden sich die Schüler, die zu Hause lernten, vermutlich nicht nur im Haus aufhalten, deshalb halte sie dies für vertretbar. Aus Infektionsschutzgründen halte er das nicht für sehr sinnvoll, sagt dagegen Schulleiter Post. Holger Kruppa von der Grundschule Wasserkampschule betont, man müsse die Kinder im Homeschooling von denen im Präsenzlernen räumlich getrennt halten. Um dies zu gewährleisten, lassen sich Schulen einiges einfallen, von Klassenarbeiten in Turnhallen und Mensen bis hin zu getrennten Eingängen.

„Schulen vor Allgemeinheit schützen, nicht umgekehrt“

„Unsere Schule ist kein Infektionsherd“, sagt Michael Schneemann von der Goetheschule. Obwohl in dem Gebäude mehr als 1300 Menschen seien und einige Schüler sich im privaten Umfeld mit Corona infiziert hätten, seien keine innerschulischen Ansteckungen bekannt. „Es geht also nicht darum, die Gesellschaft vor dem Schulbetrieb zu schützen, sondern darum, die Schulgemeinschaft bestmöglich vor dem allgemeinen Infektionsgeschehen zu schützen.“

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner