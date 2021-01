Hannover

Nach fast vier Wochen Pause ist am Montag in Niedersachsen die Schule wieder gestartet – doch die Schulgebäude blieben weitgehend leer. Denn nur die Abschlussjahrgänge, also die Neunt- und Zehntklässler und die Abiturienten besuchen auch tatsächlich die Schule, die übrigen Kinder lernen zu Hause. In der nächsten Wochen kehren dann zunächst die Grundschüler in die Klassen zurück – aber nur wechselweise in halbierten Lerngruppen. Die anderen Schüler blieben mindestens bis Ende des Monats im Homeschooling.

Gemeinschaftsgefühl auch auf Distanz

An der Leonore-Goldschmidt-Gesamtschule, der früheren IGS Mühlenberg, begrüßt Lehrer Marcel Scheffzick um 9 Uhr seine Sprachlernklasse, in die Schüler im Alter zwischen elf und 17 Jahren gehen, zu einer Videokonferenz per Zoom. „Wir wollen auch auf die Distanz gemeinsam in den Schultag starten“, sagt der 28-Jährige, „damit dieses Zusammengehörigkeitsgefühl noch da ist.“ Das zu schaffen, ist schon im normalen Schulalltag eine große Herausforderung. Digital sei das doppelt so schwer. Denn die Sprachlernklasse ist keine feste, über Jahre zusammengewachsene Klassengemeinschaft, sondern setzt sich immer wieder neu zusammen. Denn hier lernen zugewanderte Schüler unterschiedlicher Altersstufen gemeinsam Deutsch. Wer sicher genug in der neuen Sprache ist, wechselt in die Regelklasse. Länger als ein Jahr verbringen nur wenige Schüler in der Sprachlernklasse.

Die Klasse ist leer: Seine Sprachlernschüler sieht Lehrer Marcel Scheffzick an der Leonore-Goldschmidt-Schule in den nächsten Wochen meist nur via Bildschirm. Quelle: Katrin Kutter

Deutschunterricht auf drei Niveaustufen

Vor Weihnachten habe man einige 14-jährige Mädchen in die Regelklassen verabschiedet, jetzt seien Fünftklässler aus Syrien neu dabei, berichtet Scheffzick. Die Schüler lernen deshalb auch in ihrem Wochenplan auf drei verschiedenen Niveaustufen. An diesem Vormittag geht es um Körperteile: „Der Kopf, die Ohren.“ Scheffzick unterrichtet alle Gruppen nacheinander. Wichtig sei es auch, dass die Kinder und Jugendlichen sprechen, so Scheffzick. „Um Deutsch zu lernen, muss man es auch sprechen.“ Deshalb orientiert sich auch der digitale Schultag weitgehend am Präsenzunterricht. Lernen im Wochenplan, Kontrolle der Aufgaben, Sprechübungen. „Wir sollen den Kindern das Gefühl vermitteln, dass wir auch im Homeschooling Teil ihres Lebens sind“, sagt der Lehrer. Deshalb habe er sich auch zuerst bei jedem erkundigt, wie die Weihnachtsferien gewesen seien. Die Schüler konnten ihre Antworten mit entsprechenden Emojis versehen. Ohne virtuelle Ansprache sei die Gefahr groß, dass gerade Schüler aus benachteiligten Familien verloren gingen und sich große Lernlücken auftäten, sagt Scheffzick. Genau das hatte auch der Landesschülerrat an dem wochenlangen Homeschooling kritisiert.

Zum Schluss noch eine gemeinsame Quizrunde

Nicht alle Sprachlernschüler sind im Homeschooling. Einige Fünft- und Sechstklässler werden in der Notgruppe in der Schule unterrichtet. Zum Abschluss trifft der Lehrer seine Schüler noch zu einer gemeinsamen Abschlussrunde, zum Ausklang spielen sie dann über die App Kahoot noch ein Quiz und lernen dabei, wie man Präpositionen richtig nutzt. Scheffzick will in den nächsten Tagen auch die Schüler aus der Notbetreuung dazuschalten, über die Schultablets oder die Smartphones der Schüler dürfte das eigentlich kein Problem sein, sagt er.

An der Grundschule Stammestraße können Schüler wie Claas (9) ihre Aufgaben für diese Woche aus einer Kiste abholen. Quelle: Katrin Kutter

Grundschule stellt Lernmaterial in Kisten zur Verfügung

An der Grundschule Stammestraße in Ricklingen haben die Lehrkräfte Kisten mit dem Lernmaterial für diese Woche vorbereitet. Mal kommen die Kinder allein, um es abzuholen, mal mit ihren Eltern. Jede Klasse hat zwei Kisten, eine mit Material zum Abholen, die andere für bearbeitete Aufgaben. Das System sei schon aus dem vorherigen Schuljahr eingeübt, sagt Schulleiterin Stephanie Schluck. Einige Familien würden die Aufgaben auch digital zugeschickt bekommen und die Lösungen entsprechend selbst hochladen oder auch ein Handyfoto von einem analog gelösten Arbeitsblatt schicken.

„Das System ist bereits eingeübt.“ Schulleiterin Stephanie Schluck und ihr Team haben schon im vergangenen Schuljahr Lernpakete für die Schüler bereitgestellt. Quelle: Katrin Kutter

Auch Schluck berichtet von technischen Problemen am ersten Schultag. Dass der Server hakt, sei abzusehen gewesen, wenn viele Schulen zeitgleich auf das System zugreifen, sagt sie. „Unsere Dienstbesprechung haben wir deshalb lieber schon am letzten Freitag gemacht. Ich bin meinen Kollegen dankbar, dass sie so flexibel waren.“ Einige Lehrer an der Ricklinger Grundschule machten auch Videokonferenzen mit ihren Kindern, andere telefonierten mit ihnen. Schluck setzt auf eine Vielfalt der Möglichkeiten. Ab dem 18. Januar kämen alle Kinder dann wechselweise wieder in die Schule und nähmen jeweils Material für den Tag mit, das sie dann zu Hause lernen.

Schulleiterin Stephanie Schluck erklärt Schülerin Melina (10) beim Abholen rasch noch eine Aufgabe. Quelle: Katrin Kutter

Ansteckungsrisiko auch in halbierten Klassen?

Für Lehrer und Schüler birgt das Wiederanlaufen des Schulbetriebs Risiken. So hatten sich vier Lehrkräfte der Grundschule Im Kleefelde vor den Weihnachtsferien mit dem Coronavirus infiziert. Ein Kind hat sich ebenfalls in diesem Zeitraum angesteckt, ein anderes bereits 14 Tage zuvor. „Es ist leider nicht nachvollziehbar, ob die Krankheitsfälle in Zusammenhang stehen“, sagt der stellvertretende Schulleiter Thomas Müller.

Die Infektionen wurden teils erst entdeckt, kurz nachdem die Präsenzpflicht an den Schulen aufgehoben war. Auch das erschwerte offenbar den Blick auf eventuelle Zusammenhänge. „Wenn eine Ansteckung in der Schule stattgefunden haben sollte, dann vielleicht auch durch unentdeckte Fälle unter den Schülern. Die Kinder werden ja nicht getestet“, sagt Müller.

Für Lehrkräfte an Grundschulen ist es schwieriger, Abstand zu den Kindern zu halten. Bei Fragen oder Problemen eines Schülers helfen sie ihm in der Regel beim gemeinsamen Blick auf die Aufgabe. Manche Schulen haben deshalb eingeführt, dass Kind und Lehrer in diesen Situationen beide einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zum Beispiel auch, wenn das Kind am Lehrertisch etwas abgibt. Für die Grundschüler ist das in Niedersachsen laut Verordnung allerdings nicht vorgeschrieben. „Wir machen das deshalb auch nicht verpflichtend“, sagt Müller. „Aber wir versuchen, so gut es geht, uns und die Kinder zu schützen.“

Von Saskia Döhner und Bärbel Hilbig