Neubauten und Sanierungen: An vielen Schulen und Kitas in den westlichen Stadtteilen Hannovers wird gebaut, vor allem in den Sommerferien. Aktuell laufen Projekte für rund 112 Millionen Euro – manche sind bald fertig, andere ziehen sich noch länger hin.

An der Hohen Straße in Linden-Mitte wird eine neue Kita für fünf Gruppen gebaut (links), das Familienzentrum an der Beckstraße in Mühlenberg (Mitte) ist fast bezugsfertig, an der Helene-Lange-Schule in Linden-Mitte (rechts) laufen die Arbeiten noch bis Anfang 2022. Quelle: Juliane Kaune (2)/Elena Otto