Die zwölfte Integrierte Gesamtschule (IGS) in Hannover ist noch gar nicht gebaut, da fordert die SPD schon eine weitere, die 13. In einem Antrag zur Schulentwicklung, den die Sozialdemokraten gerade mit ihren Partnern im Mehrheitsbündnis verhandeln, schlagen sie vor, eine 13. IGS zu errichten und mit den Vorplanungen unverzüglich zu beginnen – vielleicht könnte diese im Bereich Döhren/Wülfel entstehen.

Über die Notwendigkeit einer 12. IGS war sich der Schulausschuss der Stadt zuletzt weitgehend einig. Nur, wo diese gebaut werden sollte, ist noch unklar. Die SPD fordert nun, dass die Gesamtschule temporär am Standort des neuen, 18. Gymnasiums untergebracht wird, bis beide Schulen im Sommer 2024 ihren Betrieb aufnehmen. Das wäre auf dem städtischen Grundstück am Schützenplatz in Bemerode.

Langfristig soll Hannover nach den Vorstellungen der SPD zu einem Zwei-Säulen-Modell nach Göttinger Vorbild kommen, wo es schon lange nur noch Gesamtschulen und Gymnasien gibt. Der Göttinger Wissenschaftler Peter Brammer nennt dies ein „schulprofiliertes statt ein traditionell vertikales System“. Dies halte auch mehr Bildungschancen offen. So waren dort 2016 nach der Grundschule 97 Prozent der Schüler nach der 4. Klasse an eine Schule gewechselt, die direkt zum Abitur führen kann.

Gymnasien und Gesamtschulen sind beliebteste Schulformen

Gymnasien und Integrierte Gesamtschulen seien schon jetzt die beliebtesten Schulformen, argumentieren die Sozialdemokraten. Durch das Zwei-Säulen-Modell werden man den Elternwünschen gerecht. Die SPD-Fraktion im Stadtrat Hannover schlägt vor, dass die Verwaltung mit allen Real- und Oberschulen Gespräche aufnimmt und eine Umwandlung zur IGS prüft.

Bei der CDU, die seit Jahren für eine Stärkung der Realschulen kämpft, aber auch beim Bündnispartner FDP dürfte diese Forderung heftigen Widerspruch auslösen. Aber auch Realschulleiter dürften sich darüber ärgern. Denn Realschulen erfreuen sich gerade in den Jahrgängen 6 bis 8 einer verstärkten Nachfrage, etwa wenn Kinder auf dem Gymnasium oder mit dem eigenverantwortlichen Lernen an einer IGS doch nicht so gut klarkommen.

Die SPD fordert zudem, alle infrage kommenden Schulen so auszubauen, dass im nächsten Schuljahr ausreichend Kapazitäten für Schulformwechsler und Kinder aus Sprachlernklassen vorhanden sind, die wegen ihre verbesserten Deutschkenntnisse dann in Regelklassen aufgenommen werden können.

SPD fordert außerdem, Grundschulen auszubauen

Auch an den Grundschulen müssten mehr Plätze geschaffen werden, sagt SPD-Schulexpertin Afra Gamoori. So sollte für Ahlem, Badenstedt und Davenstedt sowie für Vahrenheide-Bothfeld jeweils eine neue Ganztagsgrundschule gebaut werden. Die auslaufende Albrecht-Dürer-Förderschule müsse zu einer Ganztagsgrundschule umgebaut werden, entweder als Außenstelle der nahe liegenden Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule oder als eigenständige Schule.

Die Grundschule Wettbergen brauche dringend eine Erweiterung, heißt es im SPD-Antrag, möglicherweise könne dort auch eine Änderung der Schuleinzugsgebiete Entlastung bringen. Das müsse aber in enger Abstimmung mit der Henning-von-Treschow-Schule geschehen.

Auch in der Südstadt, in Linden-Limmer und Misburg-Anderten seien auf längere Sicht mehr Grundschulplätze nötig – entweder durch eine Erweiterung bestehender Schulen oder Neugründungen, so die Sozialdemokraten. Sie wollen auch konkret wissen, wann die Grundschule am Goetheplatz, die Johanna-Friesen-Schule, die Bonifatiusschule, die Grundschulen Gartenheimstraße, Mühlenweg, Kestnerstraße, Mühlenberg, Salzmannstraße, Ahlem, Herrenhausen, An der Steinbreite und Vinnhorst endlich auf Ganztagsbetrieb umstellen können.

Der Schulausschuss berät in der nächsten Woche über die künftige Entwicklung der Schullandschaft in der Stadt.

