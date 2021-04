Hannover

Die Corona-Pandemie bremst den Zuzug nach Hannover. Zugleich gibt es seit einigen Jahren einen Trend unter jungen Familien, vor der Einschulung der Kinder ins Umland zu ziehen. „Das hat sich jetzt verstärkt, mutmaßlich durch Corona“, sagt Timm Fulge, Statistiker in der Stadtverwaltung. Die Stadt geht in ihren Prognosen zur Schulplanung dennoch davon aus, dass die Schülerzahlen bis 2025/26 um 14 Prozent steigen.

Die Stadt hält deshalb am Ausbau ihrer Schulen fest. Geplant ist der Start einer neuen Grundschule Nackenberger Straße zum Schuljahr 2022/23, in dem Gebäude arbeitet bisher noch die Grundschule Buchholz-Kleefeld II. An der Nackenberger Straße soll auch bis 2025 die geplante neue 12. Integrierte Gesamtschule entstehen. „Wir glauben, dass es einen positiven Effekt auslösen kann, wenn Eltern durch eine Kooperation früh erfahren, wie Gesamtschulen arbeiten“, erklärt Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski.

Im Schulausschuss kritisierte die CDU die Randlage des Standorts am Nackenberg, der zu langen Schulwegen führt. Sie forderte, die neue Grundschule nur vorübergehend dort unterzubringen. „Die Kinder müssen mit Bussen transportiert werden. Das finden wir nur für einen Übergang akzeptabel“, sagt Stefanie Matz (CDU). In einem Workshop hatten viele Familien eine eigene Grundschule im Roderbruch gewünscht. Dennoch stimmte die Mehrheit für den Standort Nackenberg. Die Koalition von SPD, Grünen und FDP schlug vor, die Gründung einer weiteren Grundschule im Roderbruch zu prüfen. Das fand eine Mehrheit.

Neue Grundschulen und Anbauten

Zwei weitere neue Grundschulen, Kronsberg-Nord und Kronsberg-Süd, entstehen in Bemerode und dem neuen Stadtteil Kronsrode. Ausreichend ist das nach Einschätzung der Schulverwaltung noch nicht. Sie plant bis spätestens 2025/26 Erweiterungen an den Grundschulen Kastanienhof, Mühlenberg, Stöckener Bach, Tegelweg. Die Grundschule Kronsberg sowie die Grundschule Buchholz-Kleefeld II werden beim Umzug in ihre neuen Gebäude am Kattenbrookstrift und Paracelsusweg ebenfalls vergrößert. Auch die Grundschule Fuhsestraße soll, so der Vorschlag der Verwaltung, wachsen und einen Neubau bekommen.

„Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist längst noch nicht alles geregelt“, sagt Bildungsdezernentin Rzyski. Die neuen Grundschulen sollen zur Entlastung bisher stark beanspruchter Schulen beitragen. „Damit können wir diese Schulen für den Ganztag vorbereiten, denn das erfordert Platz.“

Auch Oberschulen und Realschulen wachsen

Beschlossen sind bereits die Neugründung eines 18. Gymnasiums in Bemerode und einer 12. IGS sowie die Erweiterung mehrerer Gesamtschulen. „Aber das reicht nicht aus“, sagt Timm Fulge. Deshalb sollen jetzt auch Oberschulen und Realschulen wie Pestalozzischule, Heisterbergschule sowie Werner-von Siemens-Schule wachsen. Die Werner-von Siemens-Schule bekommt für die Erweiterung auf vier Züge im neuen Schuljahr 2021/22 zunächst Container, dann soll ein Anbau folgen. Gedacht sind die neuen Klassen für Schüler, die von anderen Schulformen auf die Realschule wechseln wollen.

Die CDU-Fraktion kritisierte im Schulausschuss, dass die Verwaltung in ihrem Vorschlag neben anderem auch die mögliche zukünftige Umwandlung der Realschule in eine IGS erwähnt. „Die Notwendigkeit der Erweiterung der Werner-von-Siemens-Schule allein zeigt doch schon, wie gut diese Schulform angenommen wird“, sagt Stefanie Matz, schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Rzyski betont, die Verwaltung habe keine Umwandlung vorgesehen. „Auch auf einen Wunsch der Schule deutet aktuell nichts hin.“

Mehr Kinder und Jugendliche erwartet

Die Einwohnerzahl Hannovers ist 2020 zum zweiten Mal in Folge leicht gesunken. Das liegt auch am geringeren Zuzug aus dem Ausland in der Corona-Pandemie. Dennoch rechnet die Verwaltung bis 2030 mit steigenden Einwohner- und auch Schülerzahlen. Von 2011 bis 2018 gab es stetigen Zuwachs bei den Kindern und Jugendlichen, dann einen leichten Rückgang. Im September 2020 zählte die Stadt in der Altersgruppe bis einschließlich 17 Jahre 83.400 junge Bürger. Die Schulplanung erwartet aber bis 2029 gut 4000 Kinder und Jugendliche zusätzlich in der Stadt – vor allem wegen geplanter Neubaugebiete.

Einseitige Inklusion

Im aktuellen Schuljahr 2020/21 gehen insgesamt rund 2600 Inklusionsschüler auf Regelschulen (davon 788 Kinder an Grundschulen). Seit 2016 stieg ihr Anteil um 65 Prozent. Auf die weiterführenden Schulen verteilen sich die Kinder mit Förderbedarf allerdings sehr ungleich, vor allem zulasten der Oberschulen und Realschulen. Im aktuellen 5. Jahrgang der Oberschulen benötigen fast 50 Prozent der Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf. Im Schnitt liegt ihr Anteil verteilt über alle Schulformen bei 7,8 Prozent.

Von Bärbel Hilbig