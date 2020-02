Hannover

Auf dem Gelände der Elsa-Brändström-Schule in der Südstadt rücken in diesem Monat die Holzfäller an. 22 Bäume sollen gefällt werden, darunter elf kleine Pappeln, die nicht unter die Baumschutzsatzung fallen, wie die Stadtverwaltung betont.

Die Maßnahme sei nötig, heißt es, damit Container aufgestellt werden können. Ein zusätzlicher Jahrgang müsse in den provisorischen Klassenzimmern untergebracht werden, teilt die Stadt mit, weil die Oberstufenzeit von acht auf neun Jahre erweitert wurde. Zudem werde das Grundstück für einen Erweiterungsbau erschlossen. „Die Gehölze werden nach Fertigstellung der Baumaßnahme entsprechend ersetzt“, sagt die Stadt.

Von Andreas Schinkel