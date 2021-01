Hannover

Rolf Schulz, der langjährige Leiter der Grundschule An der Steinbreite in Davenstedt, geht zum Halbjahreswechsel in den Ruhestand. Schulz stammt aus Bad Bodenteich, eine 3500-Einwohner-Gemeinde im Kreis Uelzen. Abitur macht er in Uelzen, als erst geborener Sohn hat er gelernt, seine Anliegen durchzukämpfen.

Dass Schulz Grund- und Hauptschullehrer werden wollte, stand für ihn früh fest, obwohl seine Mutter es eigentlich lieber gesehen hätte, wenn er Jura studiert hätte. Politisch engagiert war er immer, hat sich für die Schwächeren eingesetzt, ob als Klassensprecher oder als Lehramtsstudent mit Visionen. „Damals dachten wir Lehrer noch, wir könnten die Welt ändern“, sagt der 66-Jährige ein wenig wehmütig. Heute wisse er, wie sehr auch die familiäre Situation prägend sei für den Bildungserfolg eines Kindes. Nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule machte er seinen Vorbereitungsdienst in Celle. Anfang der Achtzigerjahre war es schwer, eine Anstellung an einer Schule zu bekommen: Es gab zu viele Bewerber und viel zu wenig vakante Stellen.

Von der Reformschule zur Dorfgrundschule

Eine Zeit lang arbeitete Schulz freiberuflich, kam dann zur Werkstattschule, die damals wie heute ein Reformprojekt ist, eine Schule, die versucht, Jugendlichen, die oft jahrelang geschwänzt haben oder anderswo gescheitert sind, mit neuen Methoden wieder Spaß am Unterricht zu bringen. Als seine eigene Tochter 1994 eingeschult worden sei, sei sein Wunsch gewachsen, mit jüngeren Kindern zu arbeiten.

Schulz wollte gern Leiter einer Grundschule werden. Zunächst war er an einer Grundschule in Holzminden tätig und danach kurzzeitig an der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Salzhemmendorf (Kreis Hameln-Pyrmont). Schließlich klappte es 1998 mit dem Leitungsposten an der Grundschule in Garbsen-Havelse, dort war er 11,5 Jahre Rektor, bevor er 2010 an die Grundschule An der Steinbreite kam, die gerade erst den Neubau bezogen hatte. Das alte Gebäude war zu marode gewesen, zwischenzeitlich war die Schule ins Fössefeld ausgelagert.

„In den Familien wird zu wenig gesprochen“

Er wohnt in Badenstedt, braucht mit dem Rad nur acht Minuten bis zur Schule. „Ich bin ausgesprochen gern in der Grundschule“, sagt er und fügt hinzu, dass er die Pädagogen an Hauptschulen für ihren Einsatz bewundere. Dagegen sei die Arbeit mit lernbegeisterten Grundschülern oft einfacher. Die Grundschule in Davenstedt sei eine ganz normal gemischte Grundschule, nicht Nobelstadtteil, nicht sozialer Brennpunkt: „Wir haben ein Drittel von allem.“ Allerdings hätten die sprachlichen und Lesefähigkeiten in den letzten Jahren allgemein nachgelassen: „Es gibt Familien, in denen wird kaum noch gesprochen.“ Deswegen wünscht sich der Lehrer eine Doppelbesetzung – also zwei Pädagogen – in den Kernfächern wie Deutsch und Mathematik.

Ganztagsausbau, aber auch Gewaltprävention und Teambildung seien immer Ziele für seine Leitungstätigkeit gewesen, sagt der Rektor. Er selbst sieht sich als „Dienstleister für Schüler, Kollegen und Eltern“: „Meine Tür ist immer offen, ich höre mir alles an.“

Sprecher des Kreises der Ganztagsgrundschulen

Jahrelang hat er zusammen mit Frank Post, dem Leiter der Grundschule Fuhsestraße (Leinhausen), als Sprecher des Kreises der Ganztagsgrundschulen die unzulängliche Ausstattung der Grundschulen mit Nachmittagsangebot kritisiert.

Immer wieder sind die beiden Rektoren im Schulausschuss der Stadt aufgetreten und haben gemahnt, dass man nicht nur die Gymnasien für die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren ausbauen müsse, sondern dass auch die Ganztagsschulen mehr Platz brauchen. In ihrer Kritik ging es nicht nur um Räume, sondern auch um die unzureichende Einbindung der Nachmittagskräfte in den Schulalltag. Wirklich erfolgreich sei die Kritik der Schulleiter nicht gewesen, resümiert Schulz heute: „Das, was wir vor sechs Jahren angeprangert haben, gilt immer noch.“

Schulz ist zweifacher Vater: Seine 32-jährige Tochter lebt mittlerweile in Hamburg und ist schon selbst Mutter einer fast dreijährigen Tochter, in zweiter Ehe hat er einen 16-jährigen Sohn. Im Ruhestand möchte er lesen, reisen – wenn es denn in nach Corona-Zeiten wieder geht –, einfach auch mal Langeweile empfinden und gern auch neue Schulleiter coachen, wenn die Tipps brauchen, wie man schneller Statistiken oder den richtigen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung findet.

