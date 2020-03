Linden

Soll die Integrierte Gesamtschule (IGS) Linden abgerissen und an anderer Stelle neu errichtet werden? Oder reicht das bestehende Grundstück Am Lindener Berge aus, um dort eine sechszügige Schule zu bauen? Solche Fragen müssen in den kommenden Monaten und Jahren geklärt werden. Fest steht aber seit vergangenem Donnerstag: Die IGS Linden wird neu gebaut. Das hat der Rat mit nur einer Enthaltung beschlossen und zugleich der rot-grün-gelben Forderung zugestimmt, bis spätestens 2030 alle Planungen abgeschlossen zu haben.

Erleichterung im Stadtteil

Im Stadtteil herrscht Erleichterung über den Ratsbeschluss. „Endlich folgt man wenigstens hier einmal den Ideen und Forderungen des Stadtteils und der Akteure vor Ort“, sagt Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube. Nun gelte es, sich auf eine Umsetzung zu einigen. „Hoffen wir das Beste“, sagt Grube.

Auch IGS-Schulleiter Peter Schütz begrüßt die Entscheidung des Rates und hält den Planungszeitraum von zehn Jahren nicht für überzogen. „Wie soll unsere Schule 2030 aussehen? Die Frage muss auch auf pädagogischer Ebene diskutiert werden“, sagt Schütz. Zu überlegen sei, ob eine moderne Schule noch in Klassenformationen zu denken ist. Auch müsse darüber diskutiert werden, wie die Schule noch besser im Stadtteil verankert und möglicherweise auch zu einer Stätte für die Erwachsenenbildung werden kann. „Das alles wird sich in der Ausgestaltung des Gebäudes wiederfinden“, erläutert der Schulleiter.

Schulleiter favorisiert Neubau an altem Standort

Zunächst geht die Suche nach einem geeigneten Standort los. Schütz favorisiert einen erweiterten Neubau am bestehenden Standort. „Die Lage ist zentral, die Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad gut erreichbar“, betont er. Auch ein unkonventioneller Vorschlag sei bedenkenswert: Der frühere SPD-Ratsherr Ernst Barkhoff hatte angeregt, das neue Schulgebäude auf einer Art Brücke über dem Schnellweg in Höhe der Sportanlage von Linden 07 zu errichten. „Die Idee sollte geprüft werden“, sagt Schulleiter Schütz.

Erst Millionensanierung, dann Abriss?

Bis die ersten Bagger – wo auch immer – anrollen, werden noch viele Jahre vergehen. In dieser Zeit soll das bestehende Schulgebäude weiterhin in Schuss gehalten werden, so will es die Ratsmehrheit. Unter anderem muss ein ganzer Trakt grundsaniert werden, auch um neuen Brandschutzbestimmungen zu genügen. Insgesamt schätzt man im Rathaus die Sanierungskosten auf 13 bis 14 Millionen Euro. Es besteht allerdings das Risiko, dass das mit Millionenaufwand instand gehaltene Altgebäude 2030 schließlich abgerissen wird.

Zunächst aber muss die Schule neue Kapazitäten schaffen. Durch die Verlängerung der Oberstufenzeit von acht auf neun Jahre steigt die Zahl der Schüler. „Wir haben mehr Raumbedarf, daher werden auf dem Gelände der ehemaligen Ihmeschule an der Badenstedter Straße Modulbauten aufgestellt“, sagt Schulleiter Schütz. Das Gebäude nutzt die IGS Linden zusammen mit der Helene-Lange-Schule als Dependance.

Von Andreas Schinkel