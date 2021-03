Hannover

Die Schulöffnungen in der Region Hannover verschieben sich immer weiter. Vor dem kommenden Mittwoch, 17. März, wird es in der Landeshauptstadt und im Umland keine schrittweise Rückkehr der Schulen und Kitas Richtung Normalbetrieb geben. Grund ist der anhaltend hohe Inzidenzwert in der Region. Am Sonnabend meldete das Landesgesundheitsamt einen Wert von 113,6. Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 106,9 gelegen.

Inzidenzwert muss drei Tage unter 100 liegen

In zahlreichen niedersächsischen Landkreisen sind Kitas wieder im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet, Schulen werden am Montag schrittweise für weitere Jahrgänge geöffnet. Zuletzt wurden nur Grundschüler, einige Förderschüler sowie Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in den Schulen unterrichtet – in halben Lerngruppen und immer abwechselnd. Am Montag sollen nun die Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis sieben sowie die zwölften Jahrgänge im sogenannten Wechselmodell an die Schulen zurückkehren. Für alle übrigen Jahrgänge sollen die Schulen in Niedersachsen am 22. März im Wechselmodell geöffnet werden.

Maßgeblich dafür ist aber der Inzidenzwert. Nur, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander unter 100 liegt, sind Lockerungen bei Schulen und Kitas zugelassen. Weil dieser Wert in der Region Hannover am heutigen Sonnabend über 100 liegt, sind Öffnungen frühestens am Mittwoch möglich. Ermittelt das Landesgesundheitsamt auch morgen eine Sieben-Tage-Inzidenz für der Region über 100, dürfen Schulen und Kitas frühestens am Donnerstag lockern.

Lesen Sie auch:Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Niedersachsen

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem Zusammenhang hat die Landesregierung am Sonnabend einen Punkt in der aktuellen Corona-Verordnung präzisiert. So müssten Kitas und Schulen in Regionen mit hoher Inzidenz erst dann wieder schließen, wenn der Inzidenzwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten werde, teilte die Staatskanzlei mit. Die Klarstellung in der Verordnung soll verhindern, dass es in Landkreisen und kreisfreien Städten, die sich nahe an der kritischen Marke 100 bewegen, zu kurzfristigen Veränderungen in Kitas und Schulen kommt. Der Wechsel soll jeweils zum übernächsten Werktag erfolgen, damit Eltern und Kinder rechtzeitig informiert werden können und Zeit für die organisatorische Vorbereitung bleibt.

Von Mathias Klein