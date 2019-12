Südstadt

Es geht um Reaktionsschnelligkeit und Wendigkeit – beim Kindersprint haben Kinder in mehreren Grundschulen ihre Sportlichkeit unter Beweis gestellt, unter anderem auch in der Grundschule Tiefenriede. Zwei Vormittage lang absolvierten die Mädchen und Jungen klassenweise den 17 Meter langen computergestützten Laufparcours in der großen Turnhalle und hatten richtig viel Spaß. Am Ende gab es das große Finale im Autohaus Hentschel an der Vahrenwalder Straße. Dort traten rund 80 Läufer aus allen vier Jahrgängen, die sich qualifiziert hatten, stadtweit gegeneinander an. Kindersprint ist ein Projekt zur Bewegungsförderung, an dem sich bundesweit bis zu 100.000 Kinder in 150 Städten beteiligen.

Von Saskia Döhner