Der Ranzen wirkt ziemlich groß auf seinem kleinen Rücken. Als ob der Junge erst noch hineinwachsen müsste. Aber Nils hat ja noch ein halbes Jahr Zeit, bis er eingeschult wird. Und mit dem Scout auf dem Rücken wirkt der Sechsjährige selbst gleich einen halben Kopf größer.

Während Nils diverse Ranzen anprobiert, herrscht um ihn herum quirliges Gewusel. Es ist Ranzenmesse bei Ranzenmaxx in Langenhagen, das Geschäft ist überfüllt. Hunderte Kinder und Eltern drängen sich zwischen Scouts, Ergobags und Deuters. Gerade erst hat es Halbjahreszeugnisse gegeben, doch im Ranzen-Business herrscht in Februar und März Hochsaison. Es ist ein bisschen so, als würden alle im Juni Christbaumkugeln kaufen.

„Wer im Sommer eingeschult wird, bekommt in der Regel jetzt seinen Ranzen“, sagt Christoph, „wenn der Erste einen Ranzen hat, gibt es in den Kitas oft regelrechte Kettenreaktionen.“ Der 38-Jährige arbeitet seit zehn Jahren hier, er duzt alle Kunden, seinen Nachnamen möchte der Ranzen-Experte lieber nicht öffentlich machen.

Gepäck für Schritte ins Leben

Die Einschulung ist für viele ein emotional aufgeladenes Lebensabschnittsfest geworden; ähnlich wie früher Erstkommunion oder Konfirmation. Teils kommen die angehenden Schulkinder mit der ganzen Familie ins Ranzengeschäft, inklusive Großeltern. „Manche nehmen sich mehrere Stunden Zeit, um ein Modell auszusuchen, einige kommen sogar mehrmals“, sagt Christoph. Wenn die Kinder ins Leben hinausgehen, muss das Gepäck, das sie dabei schultern, gut ausgewählt sein.

Edel-Ranzen können heute schon mal mehr als 300 Euro kosten. Es gibt sie mit LED-Lichtern und Zusatzreflektoren. Es gibt nachhaltig produzierte Ranzen ohne PFC-Stoffe, und die Firma Step by Step bietet ein aus Ocean Plastic gefertigtes Modell an, aus Kunststoff also, der aus den Weltmeeren gefischt wurde. Step by Step hat auch einen Ranzen mit elektrisch verstellbarem Hüftgurt im Sortiment: Auf Knopfdruck werden die Gurte ausgefahren und verlängern sich. „Jeder muss selbst entscheiden, ob er das für notwendig erachtet“, sagt Christoph diplomatisch. Der Aufpreis für das Gimmick liegt bei etwa 50 Euro.

Nicht das Gewicht zählt

Viele Eltern wollen einen möglichst leichten Ranzen. „Doch schwere gibt es heute gar nicht mehr, fast alle wiegen zwischen 780 und 1300 Gramm“, sagt Christoph. „Schwer ist nur das, was man hineinpackt.“ Kinder legen eher Wert auf cooles Design. So ein Ranzen ist auch eine Visitenkarte, ein Image-Präger, da will gut überlegt sein, ob Dinosaurier oder Polizeiautos oder pinke Schmetterlinge seine Außenhaut zieren. Manchmal muss der Verkäufer bei der Ranzenwahl pädagogisch intervenieren: „Es ist nicht sinnvoll, ein Kind zu einem Modell zu überreden“, sagt er. Der Ranzen müsse dem Kind gefallen. Nicht den Eltern. Ob der Löwen-Magnet sich mit der Grundfarbe optisch beißt, ist eben egal, wenn der Löwen-Magnet wichtig ist.

