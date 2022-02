Hannover

Die zweizügige Oberschule Heisterbergschule wird im Sommer 2024 – gut zehn Jahre nach ihrem Umzug an die Tegtmeyerallee – wieder an ihren alten Standort ins Schulzentrum Ahlem zurückziehen, allerdings soll sie dann doppelt so groß sein. Die entsprechende Vorlage der Stadt zur Erweiterung der Schule, die eigentlich im Schulausschuss vorgestellt werden sollte und schon Thema im Bezirksrat war, ist allerdings in die Fraktionen gezogen worden.

Heisterbergschule immer zu klein geplant

Die Heisterbergschule an der Tegtmeyerallee braucht dringend mehr Platz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Oberschule war nahezu von Anfang an zu klein konzipiert und platzt aus allen Nähten, während das alte Schulzentrum Ahlem an der Petit-Couronne-Straße jahrelang leerstand, mal als Obdachlosenunterkunft, mal für Flüchtlinge genutzt wurde und allmählich verrottete. Nun soll es abgerissen werden und an gleicher Stelle durch eine neue, größere Oberschule ersetzt werden.

Zahlreiche Oberschulplätze fehlen

Die Stadt begründet die Erweiterung der Heisterbergschule von zwei auf vier Klassen pro Jahrgang mit dem stetig wachsenden Bedarf an Plätzen an den Sekundarschulen, besonders im Hauptschulbereich fehlten Plätze. Schon jetzt und auch in den kommenden Jahren fehlen an den drei Oberschulen der Stadt drei bis fünf Züge. Im nächsten Schuljahr wird es nach Einschätzung der Stadt im 8. Jahrgang vier Klassen zu wenig geben, dieser Fehlbedarf werde sich dann weiter fortsetzen.

Kurzfristige Lösungen seien nicht ausreichend, etwa die Eröffnung einer weiteren Klasse in einem Jahrgang an einer Schule, man brauche eine dauerhafte Lösung, und das sei eben eine größere Schule, heißt es vonseiten der Stadt. Wie teuer der Ausbau der Heisterbergschule sein wird, steht noch nicht fest. Das würden erst weitere Planungen ergeben, sagte eine Stadtsprecherin.

Neue Toiletten und Brandschutzmaßnahmen an anderen Schulen

Der Schulausschuss beschloss in seiner letzten Sitzung auch noch eine ganze Reihe anderer Baumaßnahmen für Schulen. So soll neben den Toiletten auch der Umkleidebereich der Turnhalle der Grundschule Mühlenweg (Misburg) für 850.000 Euro saniert werden. Bezirksbürgermeister Klaus Tegeder (SPD) wies in der Sitzung noch einmal auf den dringenden Raumbedarf der Grundschule hin, die endlich gern auch Ganztagsschule werden würde.

An der Käthe-Kollwitz-Schule (Groß-Buchholz) werden im nächsten Sommer für insgesamt 570.000 Euro Treppen und Geländer erhöht und größere Lücken in Geländern und Umwehrungen geschlossen. Das sieht die niedersächsische Schulbaurichtlinie so vor. Die Grundschule Lüneburger Damm im Heideviertel bekommt für 470.000 Euro neue Flucht- und Rettungswege.

