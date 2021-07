Südliche Stadtteile

Vom Turboabitur haben sich die Gymnasien in Niedersachsen längt wieder verabschiedet. In diesem Jahr hat bereits der erste Jahrgang wieder nach 13 Jahren Abitur gemacht, der Umbau der Gebäude, die dann wieder 13 Jahrgängen zeitgleich Platz bieten sollen, ist aber alles andere als ein Turbothema. Das zieht sich über Jahre. Im Schulausschuss der Stadt hat Jörg Gronemann vom städtischen Gebäudemanagement einen Überblick über die Lage an den Gymnasien in den südlichen Stadtteilen gegeben.

Bismarckschule

An der Bismarckschule in der Südstadt entsteht für 12 Millionen Euro bis Ende nächsten Jahres ein Anbau an der bereits neuen Mensa. Für den Übergang wurden mobile Raumeinheiten auf dem Schulhof aufgestellt.

Elsa-Brändström-Schule

Deutlich länger dauern die Baumaßnahmen an der Elsa-Brändström-Schule. Für knapp 13 Millionen lässt die Stadt einen Erweiterungsbau nördlich der Sporthalle errichten, der ab 2022 gebaut und dann 2024 fertig werden soll. Zudem sind bis 2025 weitere Umbauten im Bestandsgebäude geplant. Bis dahin werden die Schülerinnen und Schüler mit Containern auf dem ohnehin schon engen Schulhof leben müssen.

Tellkampfschule

An der Tellkampfschule wird ebenfalls bis Mitte 2022 für 10,2 Millionen Euro ein neuer Erweiterungsbau nordöstlich der Aula errichtet, der Verwaltungstrakt ist bereits mit Blick auf G9 saniert worden. Zudem ist eine neue Außensportanlage geplant, die zusammen mit der Bismarckschule genutzt werden soll.

Wilhelm-Raabe-Schule

Die Außenstelle der Wilhelm-Raabe-Schule an der Meterstraße wird bis 2026 komplett neu konzipiert, dazu kommen eine neue Drei-Feld-Sporthalle und eine Kita, die Umbauten im Stammsitz sind dagegen bereits abgeschlossen. Allerdings muss noch die Gebäudehülle saniert werden. Baustart der Außenstelle ist für 2024 geplant.

Von Saskia Döhner