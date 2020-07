Hannover

An der Berufsbildenden Schule 2 haben jetzt die ersten Abiturienten im Fach Ernährung ihren Abschluss gemacht. Als das Berufliche Gymnasium Ökotrophologie an den Start ging, kamen die 24 Schüler von ganz unterschiedlichen Schulen – von Berufsschulen, allgemeinbildenden Gymnasien, Realschulen, Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen. Am Ende blieben neun übrig.

Teamleiterin Silke Brüning und Abteilungsleiter Norman von Zukowski erinnern bei der Entlassungsfeier an die Höhepunkte der vergangenen drei Jahre und zeigen anhand einer Grafik, dass die Fehlzeiten der Schüler ohne Attest mit der Volljährigkeit sprunghaft angestiegen seien. Die Corona-Krise habe viel durcheinander gewirbelt, sagt Norman von Zukowski. Lange sei nicht klar gewesen, ob die Klausuren überhaupt geschrieben würden, ob es eine Abifeier geben und die Eltern dabei sein dürften. Kim-Luis Landig erhält als Klassenbester mit einer Durchschnittsnote von 1,4 auch noch eine Auszeichnung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Anzeige

Schulleiter Ulf Jürgensen (li.) und Abteilungsleiter Norman von Zukowski zeichnen den Klassenbesten Kim-Luis Landing aus. Quelle: Irving Villegas

Weitere HAZ+ Artikel

Laura (20), die vom Gymnasium Langenhagen an die BBS 2 wechselte, hat sich immer schon für Sport und Ernährung interessiert. Bei Til (21), der zunächst die Realschule Lehrte besucht hatte, liegt das Thema in der Familie, sein Vater ist Fitnesstrainer. Der Sohn möchte jetzt eine Ausbildung bei einer Krankenkasse machen. Schulleiter Ulf Jürgensen sagte in seiner Rede, die drei Begriffe Freiheit, Sicherheit und Verantwortung fassten die aktuelle Lage am besten zusammen.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner