Yara aus der List gehört zu den rund 4500 Erstklässlern im Stadtgebiet Hannover, die am heutigen Sonnabend mit ihren Familien ihre Einschulung feiern. Für sie beginnt damit ihre Schullaufbahn – und die kann ganz unterschiedlich verlaufen. Welche Möglichkeiten sie hat und welche Entscheidungen auf sie und ihre Eltern zukommen, lesen Sie hier:

1) 17. August 2019: Heute ist Einschulung

Die meisten Lernanfänger besuchen die Grundschule um die Ecke. Denn für Grundschulen gibt es Schulbezirke. Seit Jahren verzeichnet Hannover steigende Schülerzahlen. Anders als an den weiterführenden Schulen, wo es immer enger wird, geht die Stadt davon aus, dass die 60 städtischen Grundschulen, die Primarbereiche der Glocksee- und der Südstadtschule und der Integrierten Gesamtschule genügend Kapazitäten haben werden, um auch künftig alle Schüler aufzunehmen. In den nächsten vier Jahren rechnet die Stadt mit einem Plus von 12,3 Prozent an den Grundschulen.

2) 3. Klasse (Schuljahr 2021/2022): Jetzt gibt es richtige Noten

In der dritten Klasse kommt Englisch als neues Schulfach für alle Kinder dazu, zunächst wird es allerdings noch nicht bewertet. Yara, die schon einen bilingualen Kindergarten besucht hat, hat während ihrer gesamten Grundschulzeit ohnehin schon Spanisch als muttersprachlichen Unterricht. Noch etwas wird in der dritten Klasse anders: Statt Lernberichten gibt es jetzt richtige Noten.

3) 4. Klasse (Schuljahr 2022/2023): Der Schulwechsel steht an

Nach vier Jahren heißt es auch schon, Abschied zu nehmen von der Grundschule. Der Wechsel auf die weiterführende Schule steht an. Eine schriftliche Laufbahnempfehlung gibt es nur noch auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern, auch die zwei Beratungsgespräche im vierten Schuljahr mit den Lehrern sind freiwillig, aber unbedingt empfehlenswert. Generell gilt der freie Elternwille. Die Eltern können entscheiden, an welcher Schule sie ihr Kind anmelden.

4a) Gymnasium : Die meisten wählen diese Schulform

Wenn Yaras Familie sich nach der Mehrheit richtet, wird sie auf einem Gymnasium angemeldet. Rund 53 Prozent der Familien in der Stadt wählen diesen Weg. Darum sind die Gymnasien im fünften Jahrgang rappelvoll – so voll, dass die Stadt 2016 das Gymnasium Limmer als 17. Standort eröffnet hat, um die Planungen für das 18. Gymnasium ist monatelang gestritten worden. Es soll in Bemerode entstehen. Durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren wird 2020 an den Gymnasien kein Abitur abgelegt – bis auf wenige Ausnahmen. In Hannover sind dies die Wilhelm-Raabe-Schule und die Goetheschule. Aber nicht alle Schüler schaffen es direkt bis zum Abitur, in den Jahrgängen sechs bis acht verlassen einige das Gymnasium wieder. Wenn alles nach Plan läuft, könnte Yara im Sommer 2032 das Abitur in der Tasche haben. Die zweite Fremdsprache kommt in Klasse sechs hinzu. Ab Klasse fünf gibt es dann auch eine ganze Menge neuer Fächer wie Physik, Erdkunde und Geschichte. Im achten Jahrgang kommt Politik dazu, neben Mathematik und Deutsch begleiten Sport und Religion, später wahlweise auch Werte und Normen, die Schüler von Klasse 1 bis 13.

4b) Integrierte Gesamtschule: Hier kann Yara alle Abschlüsse machen

Vielleicht will Yaras Familie sich aber möglichst lange alle Optionen offenhalten. Dann gehört sie zu den rund 34 Prozent, die eine der elf Integrierten Gesamtschulen wählen. Dort kann man alle Abschlüsse machen – vom Hauptschulabschluss nach Klasse neun über den Hauptschul- und Realschulabschluss sowie den Erweiterten Sekundarabschluss I, der zum Besuch der Oberstufe berechtigt, bis zum Abitur nach Klasse 13. Die Gesamtschulen platzen in den Jahrgängen sechs bis acht schon jetzt aus allen Nähten, weil sie viele Schulformwechsler aufnehmen. Deshalb sollen an der IGS Bothfeld und der IGS Büssingweg die Kapazitäten erweitert werden. Auch eine zwölfte IGS soll bis zum Schuljahr 2025/26 gebaut werden. An der IGS lernen Kinder gemeinsam, Sitzenbleiben gibt es nicht, auch Noten gibt es erst nach der achten Klasse.

4c) Realschule: Berufsorientierung spielt besondere Rolle

In Hannover gibt es fünf Realschulen sowie die Südstadtschule, die einen Haupt- und einen Realschulzweig führt. Zuletzt hatten sich knapp 9 Prozent der Fünftklässler-Eltern für diese Schulform entschieden, in den höheren Jahrgängen kommen aber immer mehr Schüler in die Klassen, sodass es auch hier keine freien Kapazitäten gibt. Nach der zehnten Klasse haben die Schüler entweder den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss oder den Erweiterten Sekundarabschluss I in der Tasche. Berufsorientierung spielt an Realschulen eine besondere Rolle.

4d) Oberschulen : In den höheren Jahrgängen gefragt

Wer es persönlich mag, wählt eine von Hannovers drei Oberschulen. Im vergangenen Schuljahr entschieden sich knapp 3 Prozent der Fünftklässler-Familien für diese Option. Oberschulen sind integrative Systeme. Nach Klasse neun kann hier der Hauptschulabschluss, nach Klasse zehn zudem der Realschulabschluss und der Erweiterte Sekundarabschluss I gemacht werden. In Klasse neun und zehn steht auch hier Berufsorientierung im Vordergrund. Im Hauptschulzweig der Glockseeschule und der Südstadtschule waren zuletzt nur 0,9 Prozent der Fünftklässler angemeldet worden. Wie die Realschulen laufen auch die Oberschulen in den höheren Jahrgängen voll, während die Gymnasien Kinder verlieren. Die Stadt schlägt vor, auch die Pestalozzioberschule in Anderten zum Schuljahr 2022/23 zu erweitern, um mehr Plätze zu schaffen.

4e) Förderschulen: Hilfe für Kinder mit Lernproblemen

In Hannover gibt es noch eine Förderschule für Kinder mit Lernproblemen, die Albrecht-Dürer-Schule, die bis 2024 allerdings auslaufen soll. Alle anderen Förderschulen, ob für Schüler mit Sehbeeinträchtigung, Verhaltensproblemen oder geistiger Behinderung, bleiben erhalten.

5) Ausbildung oder Studium: Für welchen Weg wird sich Yara entscheiden?

Auch nach der Schule stehen Yara viele Möglichkeiten offen, egal, für welchen Weg sie sich entscheidet. Sie kann eine duale Ausbildung absolvieren, muss dann aber weiter zur Berufsschule gehen, denn in Niedersachsen gibt es zwölf Jahre Schulpflicht. Möglich sind auch rein schulische Ausbildungen etwa zur Erzieherin, Medienassistentin oder Altenpflegerin. Sie kann aber auch ein duales Studium – also ein Studium mit festen Praxiseinsätzen in einem Betrieb – machen oder wählt ein klassisches Studium an einer Fachhochschule oder einer Universität. An den berufsbildenden Schulen sind auch alle Abschlüsse möglich, immerhin macht jeder fünfte Abiturient seinen Abschluss an einem beruflichen Gymnasium.

