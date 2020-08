Hannover - Schulstart in der Region: So läuft es in Bussen und Bahnen

Zehntausende Schüler im Raum Hannover haben wieder Unterricht. In Stadtbahnen und Bussen herrschte teilweise wieder Gedränge, aber die Maskenpflicht wurde weitgehend eingehalten. Die HAZ ist auf etlichen Strecken mitgefahren und hat sich auch vor den Schulen umgeschaut.